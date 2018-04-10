В Лондоне сегодня открывается 47-я международная книжная ярмарка
В Лондоне сегодня открывается 47-я международная книжная ярмарка – важнейшее событие мировой книжной индустрии.
Лондонская книжная ярмарка завершится 12-го апреля.
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В Лондоне сегодня открывается 47-я международная книжная ярмарка – важнейшее событие мировой книжной индустрии.
Лондонская книжная ярмарка завершится 12-го апреля.
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max3446 10 апреля 2018 | 09:12
Белград не присоединится к антироссийской истерии, спровоцированной «делом Скрипалей». Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.
В интервью российскому изданию «Известия» Вулин пояснил, что Сербия — независимое государство, на которое никто не имеет права давить.
«Позиция Сербии и моя личная позиция абсолютно ясны — никто не может быть „распят“ без явных доказательств. Некоторые страны и политики сейчас пытаются сказать: „Вы — плохие“, пытаются представить Россию кем-то вроде „злодея“. Но Сербия не намерена присоединяться к каким-либо санкциям и антироссийской истерии. Мы поддерживаем Россию, с которой у нас глубокие связи», — добавил он.
Вулин сделал акцент на важности для страны военного сотрудничества с Россией.
«Наши страны — стратегические партнеры. Показательно, что между Россией и Сербией нет разногласий. Мы полностью доверяем друг другу. И причина этого кроется не только в том, что у нас длительная общая история и прошлое, но и общее будущее, которое объединяет Россию и Сербию.
Мы не просто братья-славяне, которые любят Льва Толстого, Федора Достоевского и исповедуют православие: Белград и Москва придерживаются одинакового подхода к международным вопросам. Мы очень благодарны России за поддержку в проблеме Косово и Метохии, за то, что она твердо поддерживает наш суверенитет.
Очень ценно, что Москва всегда уважает наш военный нейтралитет. Другими словами, мы — свободная нация, благодарная России за уважение нашего выбора и позиции».