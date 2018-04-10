Система tax free заработала в ряде российских городов в тестовом режиме

Иностранцы смогут возвращать НДС с покупок, совершенных в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске.

Магазин должны подать заявку в Минпромторг для участия в системе tax free. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов: «Те иностранные граждане, которые приобретают товары в тех торговых точках, которые участвуют в системе, смогут получать возврат НДС. Но понятно, это будет неполный возврат. Ни в одной стране мира полностью не возмещают. Но мы планируем, что это где-то будет в районе 10-12% от стоимости приобретенных товаров. При этом общая стоимость товаров, которые приобретаются в торговой точке в течение дня, должна быть не менее 10 тысяч рублей».

Расходы на компенсацию НДС для иностранцев оцениваются в 150-200 миллионов рублей в год, — говорится в финансово-экономическом обосновании проекта. Еще около 300 миллионов потребуется потратить на запуск и обслуживание системы.

В Ассоциации туроператоров уверены, что затраты на возврат налогов оправданы. По мнению экспертов, введение такс-фри увеличит общий туристический поток и отразится на доходах магазинов, отелей и перевозчиков.