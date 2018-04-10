Российские министерства дорабатывают законопроект о введении государственного контроля над Российским Красным Крестом, — пишет газета «Коммерсантъ». По мнению авторов проекта, это позволит сделать работу организации более эффективной — они напоминают о претензиях Минюста и налоговой службы, которые в разные годы предъявлялись к отчетности Российского Красного Креста.

Тем временем, Кемеровское отделение до сих пор не объявило, как будет распределять 126 миллионов рублей, собранных в качестве пожертвований пострадавшим в торговом центре Зимняя вишня.