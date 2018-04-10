Российские министерства дорабатывают законопроект о введении государственного контроля над Российским Красным Крестом
Российские министерства дорабатывают законопроект о введении государственного контроля над Российским Красным Крестом, — пишет газета «Коммерсантъ». По мнению авторов проекта, это позволит сделать работу организации более эффективной — они напоминают о претензиях Минюста и налоговой службы, которые в разные годы предъявлялись к отчетности Российского Красного Креста.
Тем временем, Кемеровское отделение до сих пор не объявило, как будет распределять 126 миллионов рублей, собранных в качестве пожертвований пострадавшим в торговом центре Зимняя вишня.
Комментарии1
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andre_klimov 10 апреля 2018 | 09:12
похоже, это государство "воспринимает каждый грош в чужом кармане, как личное оскорбление" (С) О`Генри