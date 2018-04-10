Аман Тулеев избран спикером парламента Кемеровской области
Прежний спикер, Алексей Синицын, досрочно сложил полномочия, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева, которому после отставки был передан вакантный мандат. За Тулеева проголосовали 39 депутатов, один был против, — сообщает РИА.
Аман Тулеев руководил Кемеровской областью более 20 лет, он подал в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли, по официальным данным, 64 человека.
Ранее Тулеев, уходя в оставку, заявил, что не имеет морального права продолжать руководить регионом после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».
Комментарии27
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aroswen 10 апреля 2018 | 09:09
при совке это называлось геронтократия - из кресла тока вперёд ногами на кладбище.
vinibi 10 апреля 2018 | 09:34
Непотопляемая старая дерьмо-гнида опять полуживым чучелом будет типа руководить!!!
vezdehod 10 апреля 2018 | 09:37
Теперь будет там "заседать" пока не откинет шахтёрский фонарь.
prutkov100 10 апреля 2018 | 09:36
Пусть кемеровчане вострикову спасибо скажут , ведь до него они не знали , что трупин царь , а тулеев его заместитель в данном регионе . Можно пожелать им и дальше культивировать рабство для себя и потомков .
venmud 10 апреля 2018 | 09:10
Тулеев: "С таким тяжелейшим грузом руководить регионом нельзя. Морально нельзя!" Хозяин слова - дал, забрал и засунул. Талантливый юный ученик.
lisitsa1962 10 апреля 2018 | 09:59
venmud:
"-Но вы же слово давали!
-Как говаривал путешественник Тур Хейердал — Хейер дал, Хейер взял!"(С)
tsir 10 апреля 2018 | 09:12
Надругательство над памятью погибших в "Зимней вишне".
natogrek 10 апреля 2018 | 09:53
На фоне тяжелейших международных новостей, где Россия активно участвует в качестве провокатора, новость о старом , потерявшем берега чучеле-тулееве , звучит столь же невесомо, сколь и оскорбительно одновременно
tatarus 10 апреля 2018 | 09:13
Кемеровчане - потомственные холопы. Дети ещё будут благодарить Тулеева за счастливое детство.
malanoff 10 апреля 2018 | 09:39
tatarus: Вол что превратили шахтеров ? Жалкие воспоминания о былом.
venmud 10 апреля 2018 | 09:49
tatarus: "Кемеровчане - потомственные холопы"
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А ведь это - точка невозврата по формированию гражданского общества в России.
piter_ug 10 апреля 2018 | 09:13
Какой бы ржавый и студенистый ни был винтик вертикали, его нельзя менять - вертикаль перекосится рухнет.
Ну значит ей суждено рухнуть без перекосов строго вниз, никого из окружающих не задев.
venmud 10 апреля 2018 | 09:20
piter_ug: "вертикаль перекосится рухнет."
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По сути (содержанию) вертикаль давно рухнула. Осталась одна форма.
golfinder 10 апреля 2018 | 09:17
Без совести и он и депутаты. Позор. Ганд.ны!
leotom77 10 апреля 2018 | 09:19
Сказал, что с таким грузом не может больше работать... Видимо сбросил груз...
azotur 10 апреля 2018 | 09:30
Очередное назначение лжеца.
dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 09:33
Ау, терпилоиды, вас снова развели, как воробьев на мякине. Получается вам можно устраивать "газен ваген" и никому ничего не будет ;)
cozy 10 апреля 2018 | 09:34
какой же подонок и негодяй. И какие подонки и негодяи в ЗС. Как на подбор
symphony 10 апреля 2018 | 09:36
Ну вот... А я переживала зря. Все депутаты, но не как один. Один был против. Только один.
ulagai 10 апреля 2018 | 09:39
Да зравствует Аман Мугабович!Сто лет не возраст.
nile999 10 апреля 2018 | 09:52
Мерзавец и подонок!
bekipp 10 апреля 2018 | 09:57
В этом все наши выборы, всенародные, демократические. Кто его в депутаты выбрал, когда? Ну в начальники сами депутаты, а их кто?
balkin 10 апреля 2018 | 09:58
Нездоровый человек, что скажешь
tchizik 10 апреля 2018 | 09:58
Ничего удивительного
marktretiy 10 апреля 2018 | 10:01
Ещё пригодится чекисту старый п_рдун. Очень хорошо к сапогу припадает при случае.
scimitar 10 апреля 2018 | 10:03
Нет предела подлости вертикали.
koma 10 апреля 2018 | 10:05
М-да! Того гляди он и парламент подпалит.