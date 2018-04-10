Аман Тулеев избран спикером парламента Кемеровской области

Прежний спикер, Алексей Синицын, досрочно сложил полномочия, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева, которому после отставки был передан вакантный мандат. За Тулеева проголосовали 39 депутатов, один был против, — сообщает РИА.

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью более 20 лет, он подал в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли, по официальным данным, 64 человека.

Ранее Тулеев, уходя в оставку, заявил, что не имеет морального права продолжать руководить регионом после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».