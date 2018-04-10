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09:02, 10 апреля 2018

Правительство России обещает поддержать компании, попавшие в американские санкционные списки

Власти обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский на Дальнем Востоке, — пишет газета «Ведомости».

Комментарии

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(комментарий скрыт)

mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 09:11


Понятное дело, попавшие в беду "эффективные менеджеры" нуждаются во всероссийской помощи.
Для них офшор хоть в Кремле построят.

А народонаселение в помощи не нуждается, поэтому пусть само помогает.

archibald_dandy_esquire 10 апреля 2018 | 09:20

mikhail_spb_:
- надо же! государство помогает попавшим под санкции жуликам...
- и мы теперь будем лучше жить?..
- нет, мы будем меньше есть...

taglit 10 апреля 2018 | 09:32

archibald_dandy_esquire: песня для Дерипаски:

Виктор Цой – Алюминиевые огурцы
Здравствуйте, девочки,
Здравствуйте, мальчики,
Смотрите на меня в окно
И мне кидайте свои пальчики, да
Ведь я сажаю алюминиевые огурцы,
На брезентовом поле.

Три чукотских мудреца
Твердят, твердят мне без конца:
«Металл не принесёт плода,
Игра не стоит свеч, а результат – труда»,
Но я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле

Злое белое колено
Пытается меня достать,
Колом колено колет вены
В надежде тайну разгадать,
Зачем я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле
Кнопки, скрепки, клёпки,
Дырки, булки, вилки,
Здесь тракторы пройдут мои
И упадут в копилку, упадут туда,
Где я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле.

vezdehod 10 апреля 2018 | 09:34

Нужно поддержать Компании. а Не их владельцев, у которых этих миллиардов. как грязи.

rom8883 10 апреля 2018 | 10:00

archibald_dandy_esquire: Это опять из моего трудового кармана. Они что, беднее меня?

lager23 10 апреля 2018 | 09:14

Денег нет, но вы держитесь! Страна встаёт с колен! Ситуация под контролем! ......

Нам предстоит услышать ещё много классики маразма.... времена такие, "за рулём" страны обезьяны!

chubuk 10 апреля 2018 | 09:17

lager23: "Денег нет, но вы держитесь! Хорошего вам настроения!" - что-то жалкий не решился это повторить "неолигархам".

demokrat62 10 апреля 2018 | 09:16

"Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых в пятницу были введены санкции. До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями". Конкретно, группы En+, "Группы ГАЗ" и Объединенной компании "Русал".

И что сможет сделать клоун Медведев и его подельники ?? Пернуть в сторону американского посольства ??

suburban 10 апреля 2018 | 09:17

Конечно надо помочь миллиардеру Дерипаске! Его состояние сократилось более чем на миллиард долларов! Это катастрофа!

danmestari 10 апреля 2018 | 09:19

А правительство не хочет спросить тех, кто этот банкет будет оплачивать, т. е. российских налогоплательщиков? Конечно, понимаю, что вопрос риторический, но тем не менее. Ау, "Левада", проведите и опубликуйте опрос российских граждан на тему: "А не желаете ли вы, господа - товарищи, поддержать своими "кровными" благосостояние Дерипаски и других олигархов?" Интуиция мне подсказывает, что цензурных ответов будет гораздо менее 1%.

(комментарий скрыт)

spitac 10 апреля 2018 | 09:20

Это значит, мы будем меньше есть?

apels 10 апреля 2018 | 09:26

А ничего что этими зонами не только эти жулики воспользуются? И в чем эти признаки - Дерипаску прятать?
Ну им не поможет, ибо их легко вычислят и отловят :)

kaplan911 10 апреля 2018 | 09:36

\\ Bloomberg: совокупные потери богатейших россиян от санкций составили около $16 млрд
Состояние гендиректора ГМК «Норникель» Владимира Потанина уменьшилось на $2,25 млрд. \\

И это только за несколько дней......после 6 апреля.
Бюджет такой нагрузки не выдержит. Ведь компенсировать эти "потери" власть будет за наш с вами счёт.
По второму кругу будут обирать россиян.

vladimir_veteran 10 апреля 2018 | 09:36

Конечно, Дерипаска является национальным достоянием Российской Федерации (как и Сечин, Кадыров, Абрамович, Ролдугин). И его надо всячески лелеять, холить. Последнюю рубашку отдадим, но рыбку ему купим.

sergei_tn 10 апреля 2018 | 09:39

Козлы !!!

Угадайте кто.

svirepyi_gary 10 апреля 2018 | 09:40

Отец Нектарий

Санкции направлены не против нас, не против России, а исключительно против Путина, его друзей и его окружения. Но по какой то дикой, необъяснимой и нелепой случайности именно им принадлежат все активы России.
Если уж господь-вседержитель наслал на нас Путина, то надо ещё лет 6 потерпеть.
Христос терпел и нам то грешным велел.
Потерпим до 2024 году, в войну и не такое терпели.
Господь не допустит никакой смены режима в России, господь хранит Россию.

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