Правительство России обещает поддержать компании, попавшие в американские санкционные списки
Власти обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский на Дальнем Востоке, — пишет газета «Ведомости».
Комментарии16
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mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 09:11
Понятное дело, попавшие в беду "эффективные менеджеры" нуждаются во всероссийской помощи.
Для них офшор хоть в Кремле построят.
А народонаселение в помощи не нуждается, поэтому пусть само помогает.
archibald_dandy_esquire 10 апреля 2018 | 09:20
mikhail_spb_:
- надо же! государство помогает попавшим под санкции жуликам...
- и мы теперь будем лучше жить?..
- нет, мы будем меньше есть...
taglit 10 апреля 2018 | 09:32
archibald_dandy_esquire: песня для Дерипаски:
Виктор Цой – Алюминиевые огурцы
Здравствуйте, девочки,
Здравствуйте, мальчики,
Смотрите на меня в окно
И мне кидайте свои пальчики, да
Ведь я сажаю алюминиевые огурцы,
На брезентовом поле.
Три чукотских мудреца
Твердят, твердят мне без конца:
«Металл не принесёт плода,
Игра не стоит свеч, а результат – труда»,
Но я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле
Злое белое колено
Пытается меня достать,
Колом колено колет вены
В надежде тайну разгадать,
Зачем я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле
Кнопки, скрепки, клёпки,
Дырки, булки, вилки,
Здесь тракторы пройдут мои
И упадут в копилку, упадут туда,
Где я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле.
vezdehod 10 апреля 2018 | 09:34
Нужно поддержать Компании. а Не их владельцев, у которых этих миллиардов. как грязи.
rom8883 10 апреля 2018 | 10:00
archibald_dandy_esquire: Это опять из моего трудового кармана. Они что, беднее меня?
lager23 10 апреля 2018 | 09:14
Денег нет, но вы держитесь! Страна встаёт с колен! Ситуация под контролем! ......
Нам предстоит услышать ещё много классики маразма.... времена такие, "за рулём" страны обезьяны!
chubuk 10 апреля 2018 | 09:17
lager23: "Денег нет, но вы держитесь! Хорошего вам настроения!" - что-то жалкий не решился это повторить "неолигархам".
demokrat62 10 апреля 2018 | 09:16
"Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых в пятницу были введены санкции. До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями". Конкретно, группы En+, "Группы ГАЗ" и Объединенной компании "Русал".
И что сможет сделать клоун Медведев и его подельники ?? Пернуть в сторону американского посольства ??
suburban 10 апреля 2018 | 09:17
Конечно надо помочь миллиардеру Дерипаске! Его состояние сократилось более чем на миллиард долларов! Это катастрофа!
danmestari 10 апреля 2018 | 09:19
А правительство не хочет спросить тех, кто этот банкет будет оплачивать, т. е. российских налогоплательщиков? Конечно, понимаю, что вопрос риторический, но тем не менее. Ау, "Левада", проведите и опубликуйте опрос российских граждан на тему: "А не желаете ли вы, господа - товарищи, поддержать своими "кровными" благосостояние Дерипаски и других олигархов?" Интуиция мне подсказывает, что цензурных ответов будет гораздо менее 1%.
spitac 10 апреля 2018 | 09:20
Это значит, мы будем меньше есть?
apels 10 апреля 2018 | 09:26
А ничего что этими зонами не только эти жулики воспользуются? И в чем эти признаки - Дерипаску прятать?
Ну им не поможет, ибо их легко вычислят и отловят :)
kaplan911 10 апреля 2018 | 09:36
\\ Bloomberg: совокупные потери богатейших россиян от санкций составили около $16 млрд
Состояние гендиректора ГМК «Норникель» Владимира Потанина уменьшилось на $2,25 млрд. \\
И это только за несколько дней......после 6 апреля.
Бюджет такой нагрузки не выдержит. Ведь компенсировать эти "потери" власть будет за наш с вами счёт.
По второму кругу будут обирать россиян.
vladimir_veteran 10 апреля 2018 | 09:36
Конечно, Дерипаска является национальным достоянием Российской Федерации (как и Сечин, Кадыров, Абрамович, Ролдугин). И его надо всячески лелеять, холить. Последнюю рубашку отдадим, но рыбку ему купим.
sergei_tn 10 апреля 2018 | 09:39
Козлы !!!
Угадайте кто.
svirepyi_gary 10 апреля 2018 | 09:40
Отец Нектарий
Санкции направлены не против нас, не против России, а исключительно против Путина, его друзей и его окружения. Но по какой то дикой, необъяснимой и нелепой случайности именно им принадлежат все активы России.
Если уж господь-вседержитель наслал на нас Путина, то надо ещё лет 6 потерпеть.
Христос терпел и нам то грешным велел.
Потерпим до 2024 году, в войну и не такое терпели.
Господь не допустит никакой смены режима в России, господь хранит Россию.