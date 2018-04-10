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09:00, 10 апреля 2018

Акции «Русала» продолжили свое падение при открытии торгов на Гонконгской бирже

Накануне ценные бумаги российского алюминиевого гиганта подешевели в два раза.

В первые минуты работы Гонконгской биржи акции «Русала» подешевели почти на 9 процентов – об этом сообщает ТАСС. Сейчас ситуация немного стабилизировалась, хотя ценные бумаги российской компании все равно торгуются ниже, чем на момент открытия рынка. Впрочем, эти потери пока выглядят всего лишь как небольшой афтершок после мощного землетрясения. Катастрофическое падение акции алюминиевого гиганта продемонстрировали накануне, потеряв половину стоимости. Обвал произошел на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте после введения новых американских санкций.

В «черный список» Минфина США попали 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 отечественных компаний. В числе прочих на фондовом рынке также подешевели акции Сбербанка, Газпрома и Роснефти.

Капитализация Российского фондового рынка за вчерашний день упала на  820 миллиардов рублей. Это произошло после введения американских санкций против российских миллиардеров и их активов, в том числе, публичных компаний Олега Дерипаски, — сообщает РБК. На первых торгах после объявления санкций акции РусАла на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, сегодня они потеряли еще 7%.

Комментарии

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mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 09:03


Видимо, это продолжается польза от санкций?

eternity88 10 апреля 2018 | 09:05

mikhail_spb_: Путин объяснил пользу санкций молодым ученым в Сарове... 2015
Путин указал на пользу санкций и низких цен на нефть... 2016
Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, введенные странами Запада и Европы, в том числе оказали и положительное влияние на развитие страны... 2017
... 2018 ...?

danko_swinja 10 апреля 2018 | 09:16

mikhail_spb_: видимо, вероятно, возможно, пролонгация, мильтоны. Нудный коклотролль.

hunterhead 10 апреля 2018 | 09:27

danko_swinja: "видимо, вероятно, возможно, пролонгация, мильтоны. Нудный коклотролль."

Лучше беги свои 11.80 на доллары менять, портянка...:-D

evgolius7 10 апреля 2018 | 09:39

09:00 Акции «Русала» продолжили свое падение при открытии торгов на Гонконгской бирже
09:02 Аман Тулеев избран спикером парламента Кемеровской области.

Великая Россия блин....

kottigr1 10 апреля 2018 | 09:52

danko_swinja: Верх тупости путинистов.. Сначала путинисты обокрали всю Россию, а потом всё украденное у них изъяли американские копы...

vezdehod 10 апреля 2018 | 09:06

За всё нужно платить - "Золотая Рыбка" того стоит.

avp235 10 апреля 2018 | 09:11

mikhail_spb_:
И похоже, эта польза уже необратима.

luger_max_otto 10 апреля 2018 | 09:17

Она самая. Ласкание белого и пушистого северного зверька и лицезрение черной заморской птицы, не говорящей "Кар!" во всей красе.

igorrrpadlowitchs 10 апреля 2018 | 09:24

mikhail_spb_: и осталась старуха дерипаска у разбитого алюминевого корыта- современная интерпретация "золотой рыбки'!

anticolonel 10 апреля 2018 | 09:55

mikhail_spb_: Нет, это польза только начинается.

neprostotak 10 апреля 2018 | 09:05

Да ладно вам «сенсацию» делать. НИЧЕГО Дерипаска не потеряет. Россияне скинутся, как обычно, своим панам и у них всё будет Ок! А то что для стада ВСЁ будет дороже, ну так на то оно и стадо!

igorrrpadlowitchs 10 апреля 2018 | 09:32

neprostotak: а еще теперь в путинской россии будет масса алюминевых кастрюль! Каждой семье по кастрюле!

pravdatut 10 апреля 2018 | 09:07

"Русал" разве росийский?? Он же принадлежал братьям из Израиля?

chubuk 10 апреля 2018 | 09:08

Силен русский народ в выражениях! Дерипаска, как же ты забыл, что: "Сладкая-то е.... - доведет до горючих слез".

eternity88 10 апреля 2018 | 09:15


Котировки становятся нише,
Тает акций и рублика вес,
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.

Не грусти, улыбнись на прощание,
Вспоминай своих планов вагон.
Как всех кинуть тупое желание
Обошлось за день аж в триллион...

o_smirnov 10 апреля 2018 | 09:16

А нам всё равно, а нам всё равно,
Не боимся мы волка и лису,
Дело есть у нас, дело есть у нас -
В самый трудный час КОСИМ ТРЕН-ТРАВУ!

=== русская национальная песня.
Пора ей становится гимном.

davi__koloradov 10 апреля 2018 | 09:17

Штаты кинули Рашку мордой об пол. Учись, кремлевский дзюдоист хренов.

ed10075 10 апреля 2018 | 09:19

Четырнадцать "сытых" лет - псу под хвост. Долларовый дождь, осыпавший эту власть, ушёл в песок. Бездарно просрали возможность встать вровень с ведущими державами мира в области экономического развития. Опять дефолт.

demokrat62 10 апреля 2018 | 09:20

И чего Рыбка связалась с этим нищебродом ?? Трамп его до трусов раздел .Будет теперь в Москве милостыню просить.

andre_klimov 10 апреля 2018 | 09:33

demokrat62:
Любовь зла - полюбишь и дерипаску...

rottor 10 апреля 2018 | 09:25

Вот ведь мелочь, - а приятно!

ulagai 10 апреля 2018 | 09:48

Россияне!Давайте поможем дерибаскову,соберём аллюминевую пивную банку.

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