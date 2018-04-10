Акции «Русала» продолжили свое падение при открытии торгов на Гонконгской бирже

Накануне ценные бумаги российского алюминиевого гиганта подешевели в два раза.

В первые минуты работы Гонконгской биржи акции «Русала» подешевели почти на 9 процентов – об этом сообщает ТАСС. Сейчас ситуация немного стабилизировалась, хотя ценные бумаги российской компании все равно торгуются ниже, чем на момент открытия рынка. Впрочем, эти потери пока выглядят всего лишь как небольшой афтершок после мощного землетрясения. Катастрофическое падение акции алюминиевого гиганта продемонстрировали накануне, потеряв половину стоимости. Обвал произошел на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте после введения новых американских санкций.

В «черный список» Минфина США попали 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 отечественных компаний. В числе прочих на фондовом рынке также подешевели акции Сбербанка, Газпрома и Роснефти.

Капитализация Российского фондового рынка за вчерашний день упала на 820 миллиардов рублей. Это произошло после введения американских санкций против российских миллиардеров и их активов, в том числе, публичных компаний Олега Дерипаски, — сообщает РБК. На первых торгах после объявления санкций акции РусАла на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, сегодня они потеряли еще 7%.