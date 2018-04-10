Bentley, конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Хорошавина, продали на аукционе в Москве почти за 6 млн рублей
Bentley, конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, продали на аукционе в Москве почти за 6 миллионов рублей. Автомобиль купило юридическое лицо, — сообщается на сайте Росимущества.
7 мая на аукцион будет выставлена еще одна Bentley из гаража бывшего губернатора. Стартовая цена – более двух с половиной миллионов рублей, — сообщает «Интерфакс».
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