Bentley, конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Хорошавина, продали на аукционе в Москве почти за 6 млн рублей

Bentley, конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, продали на аукционе в Москве почти за 6 миллионов рублей. Автомобиль купило юридическое лицо, — сообщается на сайте Росимущества.

7 мая на аукцион будет выставлена еще одна Bentley из гаража бывшего губернатора. Стартовая цена – более двух с половиной миллионов рублей, — сообщает «Интерфакс».