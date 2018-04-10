Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля, осужденный на 9 лет колонии, вышел на свободу досрочно по решению суда
Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля, осужденный на 9 лет колонии, вышел на свободу досрочно по решению суда, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
В региональном Управлении ФСИН эту информацию оставили без комментария. Там пояснили, что сообщить об этом можно только родственнику по выбору осужденного.
Бывший мэр был осужден по статьям о превышении полномочий, злоупотреблении и нецелевом расходовании средств.
Комментарии6
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opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 08:55
Для воровской власти РФ это свой в доску парень, надёжный и с понятиями..
advokat52 advokat 10 апреля 2018 | 08:59
Команда Васильевой пополняется
stas_russkiy 10 апреля 2018 | 09:04
"...досрочно по решению суда..."
Да, здравствует суд озёрной банды - самый справедливый суд в мире в отношении преступников!
ed10075 10 апреля 2018 | 09:13
И теперь срочненько на руководящую должность. Наверстывать упущенное за период "отсидки".
poster6996 10 апреля 2018 | 09:20
Да устал сидеть, домой пора. Актёр сыграл роль и хватит. Ещё компенсацию за потраченное время получит.
rottor 10 апреля 2018 | 09:28
Хорошо себя вёл. Раскаивался. Отсасывал всей камере без проблем.
Поделился с поцанами бабулеттами..
Почему не отпустить?