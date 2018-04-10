Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля, осужденный на 9 лет колонии, вышел на свободу досрочно по решению суда, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

В региональном Управлении ФСИН эту информацию оставили без комментария. Там пояснили, что сообщить об этом можно только родственнику по выбору осужденного.

Бывший мэр был осужден по статьям о превышении полномочий, злоупотреблении и нецелевом расходовании средств.