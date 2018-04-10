Псковская, Новгородская, Тверская, Тульская и Ивановская области имеют самые высокие показатели смертности, — сообщает Минздрав. Самый низкий уровень — в Ингушетии, Чечне, Ямало-Ненецком округе и Дагестане.

В целом, по данным Минздрава, показатели смертности снизились в 79 регионах. При этом Росстат сообщает, что в 2017 году количество умерших в России превысило количество родившихся на 8%.