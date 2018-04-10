Псковская, Новгородская, Тверская, Тульская и Ивановская области имеют самые высокие показатели смертности
Псковская, Новгородская, Тверская, Тульская и Ивановская области имеют самые высокие показатели смертности, — сообщает Минздрав. Самый низкий уровень — в Ингушетии, Чечне, Ямало-Ненецком округе и Дагестане.
В целом, по данным Минздрава, показатели смертности снизились в 79 регионах. При этом Росстат сообщает, что в 2017 году количество умерших в России превысило количество родившихся на 8%.
Комментарии20
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punyoshohlai 10 апреля 2018 | 08:51
Ериноросы во власти. Какие ещё комментарии?
varangian2011 10 апреля 2018 | 08:59
punyoshohlai: Больше всех от единоросов страдают как видим исконно русские регионы.
pablo_moderator 10 апреля 2018 | 09:02
varangian2011:
Согласно официальной статистике МСЭ, в Дагестане 243 тысячи инвалидов на 2,9 млн жителей.
vezdehod 10 апреля 2018 | 09:15
После своей инаугурации 7 мая 2018 года царь батюшка издаст Указ о тот что - Прежде чем умереть, человек Обязан заплатить все налоги.и погасить кредиты, если они имеются.
olegleon 10 апреля 2018 | 08:54
пора Госдуме принять закон "о запрете умирать", чтобы не портить статистику.
aleksandr39 10 апреля 2018 | 08:57
olegleon: Небось в этих областях 146 % жителей голосовали за " великого вождя и мудрого учителя " всех ополченцев ?
lager23 10 апреля 2018 | 08:55
Путлер гробит страну талантливо, с задором!
stas12006 10 апреля 2018 | 08:58
у паразитов самая низкая смертность, у жертв паразитов самая высокая.
это логично.
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 09:11
Люди безответственные, вот и мрут - типа, заняться больше нечем. А если бы пожили хоть чуть-чуть, то дождались бы и рабочих мест, обещанных Президентом, и даже повышения пенсионного возраста, как бонус от премьера.
ed10075 10 апреля 2018 | 09:11
8% это катастрофический показатель.
vladimir1_57 10 апреля 2018 | 09:24
ed10075: 8% это катастрофический показатель.
\\
Обычный спад рождаемости связанный с отголосками войны 1941-1945 и 90-х, на Украине этот показатель почти 40%, но тут влияют и другие факторы
speculyant 10 апреля 2018 | 09:32
vladimir1_57: не,отгокоски войны 1812года докатились! ;0))
vladimir1_57 10 апреля 2018 | 09:45
speculyant: нет не докатились, они "размылись"
все обычно, сейчас 20-25 летних в два раза меньше чем 30-35 летних
gvs 10 апреля 2018 | 09:15
Электорат Путина прирастает на 8% в год )))
vladimirgornitsky 10 апреля 2018 | 09:19
В качестве дополнения:
Превышение смертности над рождаемостью в 2016 году составило 0,1%, в 2017 - 8,4%.
При этом рождаемость упала в 2917 году в 84 субъектах федерации.
Конечно, на демографические показатели влияют самые разные факторы. Но когда несколько лет назад рождаемость в России превысила смертность, российская пропаганда подавала это как замечательный результат мудрой политики Путина. Если подходить к демографии таким образом, то теперь мы наблюдаем явный провал внутренней политики человека, без которого нет России. И если эта тенденция станет устойчивой, то, ежели Путин будет оставаться у власти достаточно долго, в итоге он останется, а России не будет.
sedoi63 10 апреля 2018 | 09:27
Путинский рост демографии. И это только по официальным данным, где все подается в лживом и извращенном цвете. Всё равно же никто не проверяет? Фактически дела обстоят ещё хуже. Страна стремительно вымирает.
symphony 10 апреля 2018 | 09:33
Больно читать такую статистику.
fr312 10 апреля 2018 | 09:45
"встали с колен",русские своих не бросают" 75% за пыню,а теперь удивляетесь ?К скоту и относятся по скотски .
petrovich_spb 10 апреля 2018 | 09:50
Я в афуе от этой математики:
По итогам 2016 имели 144,3 млн.
В 2017-м умирает на 8% больше, чем рождается.
А 1-го января 2018 Росстат пишет 146 880 432 постоянных жителей (!).
???
cozy 10 апреля 2018 | 09:52
тов. Путлер грамотно геноцид русского народа осуществляет. Даже Кадырову это не под силу