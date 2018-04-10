Акции РусАла снижаются на бирже в Гонконге почти на 5%, во время торгов падение достигало 7% из-за опасений инвесторов по поводу перспектив компании после введения американских санкций.

Вчера акции РусАла потеряли половину своей стоимости. Компания предупредила, что санкции могут привести к техническим дефолтам в отношении ряда кредитных обязательств.



Чистый долг РусАла на конец 2017 года превышал 7 с половиной миллиардов долларов, — напоминает «Интерфакс».