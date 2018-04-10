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08:45, 10 апреля 2018

Акции РусАла снижаются на бирже в Гонконге почти на 5%, во время торгов падение достигало 7%

Акции РусАла снижаются на бирже в Гонконге почти на 5%, во время торгов падение достигало 7% из-за опасений инвесторов по поводу перспектив компании после введения американских санкций.

Вчера акции РусАла потеряли половину своей стоимости. Компания предупредила, что санкции могут привести к техническим дефолтам в отношении ряда кредитных обязательств.

Чистый долг РусАла на конец 2017 года превышал 7 с половиной миллиардов долларов, — напоминает «Интерфакс».

Комментарии

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luger_max_otto 10 апреля 2018 | 08:49

Белый пушистый, или черный в перьях?

lager23 10 апреля 2018 | 08:53

Встаём с колен....

perestarok 10 апреля 2018 | 08:51

"Акции РусАла снижаются на бирже в Гонконге почти на 5%, во время торгов падение достигало 7%"

Обычные биржевые спекуляции. Общество капиталистических паразитов без этого не может.

dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 08:53

perestarok: -55% стоимости акций - обычные биржевые спекуляции ?!?! Ватка, ну зачем ты не разбираясь в специфики, лезешь со своей рожей в калашный ряд ;)

vinibi 10 апреля 2018 | 09:03

dr_alfalcon: Так какое у этой старой засранной чалмы может быть даже элементарное экономическое образование???

perestarok 10 апреля 2018 | 09:04

dr_alfalcon: "Ватка, ну зачем ты не разбираясь в специфики, лезешь со своей рожей в калашный ряд ;)"

Читайте Маркса. Если ума на него не хватит, читайте Дж. Лондона. Он прекрасный популяризатор Маркса.

dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 09:14

perestarok: Уход от фактов и перевод темы в обобщения = сливу. Дальше не продолжай, все уже поняли, что тебе крыть нечем ;)

sergeev67 10 апреля 2018 | 09:31

perestarok: Читайте Маркса. Если ума на него не хватит,

Ну и как бы Маркс охарактеризовал бы Дерипаску, Роттенбергов, Ковальчуков, Сечина? Это "правильные" капиталисты? Которые за народ?

luger_max_otto 10 апреля 2018 | 09:02

Чего еще споешь в утешение Путину, путёныш? Что как- нибудь рассосется?

vilingrad 10 апреля 2018 | 09:03

perestarok: Дерипаска голодать не будет,но портянок типа перестарок могут снять с довольствия. Какая трагедия:)

demokrat62 10 апреля 2018 | 08:51

Вообщем попали запутинцы. Это остановленные заводы Русала и десятки тысяч безработных .Но это только цветочки,впереди полное эмбарго на продажу русской нефти и отключение от SWIFT. Дерипаске привет.

stasew 10 апреля 2018 | 08:51

Вот и всё-одна бумажка из Вашигтона и искандеры не смеются,повторить не можем...Может пора понять,что лишняя хромосома это болезнь Дауна.......Прошу к столу вскипело.....

olegleon 10 апреля 2018 | 08:52

"Чистый долг РусАла на конец 2017 года превышал 7 с половиной миллиардов долларов"

а оборот сколько, а прибыль? ну если сказали А, то говорите и Б. а то не понятно, что это, уже полная задница, или просто трудности

demokrat62 10 апреля 2018 | 08:55

olegleon: Уже полная задница.Выручка(!) Русала на сегодняшний день 9 млрд уже меньше долга -10 млрд лямов. Чем они отдавать будут -не понятно.Кредиты на Западе им запрещены.Тоже касается Газпрома и Роснефти.

dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 09:03

demokrat62: И тут на помощь приходят российские терпилы;) У некоторых из них еще по две почки .так что они непростительно богаты ;)

belovnikita 10 апреля 2018 | 09:05

demokrat62: надеюсь, никаких отсрочек, по выдаче долгов, не предоставят рашко-говняшкинским ворам

dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 09:00

olegleon: Это подъем с колен в позицию 69 ;)

chubuk 10 апреля 2018 | 08:57

Перо сильнее пули: один росчерк - и великая держава в нокдауне.

dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 08:57

И как после такого не верить, что перо сильнее топора. Стоило единственной в мире сверхдержаве подписать какую-то писульку, которая. если верить ватным Ыкспертам - "вводит" полезные санкции и вуаля - минус 55% стоимости акций одной из крупнейших российских компаний.
Ну и так , по "мелочи" :
- Индекс RTS на Московской бирже - минус 11,4 %.
Все голубые фишки в двухзначных минусах.
Капитализация фондового рынка упала на 820 млрд руб за день.
Курс рубля на Московской бирже впервые за полтора года упал ниже 75 руб. за 1 евро.
- 50 богатейших россиян потеряли за день почти $12 млрд.
- Вексельберг выводит капитал из Швейцарии на фоне санкций.
- Акции Rusal на Гонконгской фондовой бирже упали на 50%.
- РУСАЛу заблокировали долларовые счета.
- Акции «Мечела» упали на Лондонской бирже на 30%, торги переведены в режим дискретного аукциона.
- Бумаги Evraz, "Норникеля" и Сбербанка упали в Лондоне более чем на 15%, En+ - почти на 31%.

perestarok 10 апреля 2018 | 09:06

dr_alfalcon: "- Вексельберг выводит капитал из Швейцарии на фоне санкций. "

Вот этого Путин и добивается, чтобы наши воры-олигархи вкладывали деньги в Россию, а не в западные страны. Молодец Путя!

dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 09:12

perestarok: Во-первых, я рад, что ты не споришь насчет общей картины провала российских цб ,а то был бы совсем дураком,а так только на половину, т.е. полудурок ;)
Во-вторыХ, по поводу Вексельберга. Там что сказано,что он переводит его в рашку-говняшку(цитата)? Нет. Он - под санкциями, а не под - деменцией ;)
Поэтому и тут "много ходов очка" ни к чему не привело ;)

sergeev67 10 апреля 2018 | 09:35

perestarok: Вот этого Путин и добивается, чтобы наши воры-олигархи вкладывали деньги в Россию, а не в западные страны. Молодец Путя!

А что подразумевается во "вложением в Россию"? Какую-нибудь дорогу построить к даче Пузикова? Или очередной дворец с домиком для уточек?
Я понимаю, Путин именно этого добивается. Но чем же он такой молодец?
Кстати, компенсировать выпадающие доходы этой банды будут резервами ЦБ. Это значит, что придется деньги на медицину и образование переправить срочным образом на рефинансирование долгов Дерипаски.
Снова молодец, Путя! Своих не сдает, а народ у нас терпеливый. Может и без медицины прожить. А без образования, так и вообще лучше. Меньше бунтовать будут. Вся власть от бога. А больше ничего знать и не надо.

borhudarov 10 апреля 2018 | 09:00

А Искандеры всё хохочут, а...

belovnikita 10 апреля 2018 | 09:03

Отличная новость! Поскорее бы этот воровской шалман ушел в минуса

vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 09:04

Ничего, ничего.
Пенсионеры, врачи и учителя закроют своей грудью и кошельком все убытки!
За Родину, за Дерипаску!

belovnikita 10 апреля 2018 | 09:08

vasya_von_smetankin: вряд ли, деньги не бесконечны, а печатать макулатуру тоже не вариант

demokrat62 10 апреля 2018 | 09:04

а ВОТ ЕЩЕ ПИЗДЮЛА ОДНА: "Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых в пятницу были введены санкции. До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями". Конкретно, группы En+, "Группы ГАЗ" и Объединенной компании "Русал".

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