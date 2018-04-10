Основатель Фейсбук Марк Цукерберг сегодня и завтра будет давать показания в Конгрессе США по поводу утечки данных пользователей социальной сети. По последним данным, компания Кембридж Аналитика могла получить доступ к информации 87 миллионов пользователей. Данные использовались в политической рекламе.

Ранее Цукерберг признал вину социальной сети в утечке — он выкупил рекламу в британских газетах, чтобы извиниться перед пользователями.