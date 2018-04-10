Основатель Фейсбук Марк Цукерберг сегодня и завтра будет давать показания в Конгрессе США
Основатель Фейсбук Марк Цукерберг сегодня и завтра будет давать показания в Конгрессе США по поводу утечки данных пользователей социальной сети. По последним данным, компания Кембридж Аналитика могла получить доступ к информации 87 миллионов пользователей. Данные использовались в политической рекламе.
Ранее Цукерберг признал вину социальной сети в утечке — он выкупил рекламу в британских газетах, чтобы извиниться перед пользователями.
Комментарии3
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mavreh 10 апреля 2018 | 08:57
В тюрягу его! К ниггерам - мужеложцам в камеру!!
vezdehod 10 апреля 2018 | 09:23
Он уже покаялся и признал свою Личную вину - ни на кого не взваливая ответственность.
rom8883 10 апреля 2018 | 08:57
За отказ разглашения Телеграм в России штраф, а за разглашение в Америке Фейсбуку штраф.
Парадоксы.