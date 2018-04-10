ФБР провело обыск в офисе Майкла Коэна, юриста президента США Дональда Трампа
Как сообщает Нью-Йорк Таймс, конфискованы налоговые документы и переписка Коэна с некоторыми его клиентами. В числе прочих были изъяты бумаги, которые касаются выплат порноактрисе Стефани Клиффорд.
Адвокат Коэна, Стивен Райен завил, что обыск частично связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях окружения Трампа с Россией.
Сам Трамп назвал обыск «охотой на ведьм», он напомнил, что сотрудникам Роберта Мюллера уже переданы более миллиона документов для скорейшего завершения расследования.
Комментарии3
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olegleon 10 апреля 2018 | 08:50
ну вот ФБР и нашло преступника )))
honduras_on_kolima 10 апреля 2018 | 09:06
olegleon: Путриот, недостаточный уровень умственного развития не позволяет тебе понять, что чем больше щемят Трампа на кремлядской теме, тем он больше щемит вас, портянки.
Уже дошло или ещё добавить?
vezdehod 10 апреля 2018 | 09:21
Они вломились туда в масках, положили всех на пол и в процессе обыска не пускали персонал пописать, как в России.