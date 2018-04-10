ФБР провело обыск в офисе Майкла Коэна, юриста президента США Дональда Трампа

Как сообщает Нью-Йорк Таймс, конфискованы налоговые документы и переписка Коэна с некоторыми его клиентами. В числе прочих были изъяты бумаги, которые касаются выплат порноактрисе Стефани Клиффорд.

Адвокат Коэна, Стивен Райен завил, что обыск частично связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях окружения Трампа с Россией.

Сам Трамп назвал обыск «охотой на ведьм», он напомнил, что сотрудникам Роберта Мюллера уже переданы более миллиона документов для скорейшего завершения расследования.