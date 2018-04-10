США ответят на химическую атаку в Сирии вне зависимости от решения Совета безопасности ООН
США ответят на химическую атаку в Сирии вне зависимости от решения Совета безопасности ООН, — заявила американский постпред Никки Хейли. По ее словам, Совет безопасности или выполнит свой долг, или покажет полную неспособность защитить народ Сирии.
Российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что факт химической атаки в Думе не подтвержден, и предупредил об опасности военного сценария.
Ранее Дональд Трамп заявил о том, что США не оставят без последствий вероятное применение химоружия в Сирии. Трамп пообещал в течение 48 часов принять решение по Сирии.
Как пишет Уолл-Стрит Джорнал, США готовятся нанести удар по Сирии, к сирийскому побережью выдвигается американский ракетный эсминец.
Комментарии18
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naivnyk 10 апреля 2018 | 08:37
Заметьте , кто опять войнушку затевает)
karampapam 10 апреля 2018 | 08:43
naivnyk: да уже давно все заметили - Россия... Эта бензоколонка никому спокойно жить не дает, сама нищебродка, и остальных за собой тянет.
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 08:50
karampapam: Давно пора этого палача и диктатора Сирии Асада отдать под суд международного трибунал вместе с его покровителем Номер Один ! Сирийский и Российский народы вздохнули бы полной грудью!
protiv777 10 апреля 2018 | 08:37
"Трамп пообещал в течение 48 часов принять решение по Сирии. " Я надеюсь, что Россия тоже примет решение и начнется Третья мировая. США и Россия все равно не смогут существовать вместе. Должен кто то один остаться или ни кого.
naivnyk 10 апреля 2018 | 08:40
protiv777: Многие люди по всему миру подумали, нежно улыбаясь - хрен вы банкиры теперь с меня за ипотеку и кредиты получите))
kotvinder2 10 апреля 2018 | 08:38
Мы предупредили, что пиндосы поплатятся если попробуют сунуться, ну теперь остаётся только ждать что будет...
karampapam 10 апреля 2018 | 08:41
kotvinder2: и что вы сделаете? Используете химическое оружие - наложите жидко в свои подгузники? Такие смертельно вонючие?
kotvinder2 10 апреля 2018 | 08:42
karampapam: Собьём пиндосам парочку ф35 для начала.
haldey 10 апреля 2018 | 08:45
kotvinder2: Скорее, крейсер утопим... Хотя допускаю, что очень вероятно одновременно и крейсер, и Ф35...
dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 08:47
kotvinder2: Ваше последнее выступление в Сирии против США закончилось со счетом 500 : 0 ;) Вы еще хотите, дурилки картонные ;)
mercer57 10 апреля 2018 | 08:44
kotvinder2: пока что поплатились тупорылые наёмники из Вагнера, ну а американцы даже ноги не намочили.... Так что, чморить будут рашку и причём позорно и неоднократно...)))
avp235 10 апреля 2018 | 08:47
kotvinder2:
Трамп предупредил русских, что будет бить, и дал им время смыться (Трамп пообещал в течение 48 часов принять решение по Сирии). Так что не взыщите.
simanov_a 10 апреля 2018 | 08:40
ошибка в статье, не на , а за атаку ответит США
vedma2017 10 апреля 2018 | 08:41
Правильно, асада давно нужно уничтожить точечным ударом.
haldey 10 апреля 2018 | 08:42
Америка показывает всему миру, что ее ООН устраивает только, как карманная организация! Так кого пора исключать из ООН? Так вот, что бы исключить США, их надо развалить! Чем Трамп и занимается! Британия будет однозначно исключена из списка постоянных членов СБ ООН, 75% вскоре так и проголосуют. Ну, вскоре, после развала США, конечно. Пока есть США, Англия, как управленец Америкой, должна еще сохраняться.
kotvinder2 10 апреля 2018 | 08:45
haldey: Пиндосы и создавали ООН исключительно под себя, а теперь у них отчётливо полыхает в заднице.
dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 08:49
haldey: Американцы показывают всему миру ,что пора ООН реформировать. Ибо право-вето одной территории-спонсора терроризма (рашки-говняшки(цитата) - не должно ставить под вопрос безопасность мирных жителей Сирии.
vladimirgornitsky 10 апреля 2018 | 08:50
"Российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что факт химической атаки в Думе не подтвержден", и при этом заблокировал принятие в СБ решения о проведении независимого расследования этой ситуации. Явно считает, что российского "вывсеврете" всем должно быть достаточно.