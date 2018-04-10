МЧС повторно обследует место крушения самолета АН-148 Саратовских авиалиний, который разбился в Подмосковье
Группировка МЧС повторно обследует место крушения самолета АН-148 Саратовских авиалиний, который разбился в Подмосковье. Ожидается, что на место приедут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник Подмосковного управления МЧС.
Накануне родственница одной из погибших в катастрофе рассказала о том, что обнаружила фрагменты тел в поле у деревни Степановское, где упал самолет. Женщина записала видеообращение к президенту, в котором потребовала оцепить место крушения АН-148.
Комментарии3
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lager23 10 апреля 2018 | 08:41
Такие вопросы в путрасии решаются просто - трактор с бороной...
bratec_kot 10 апреля 2018 | 08:42
Когда снег тает многое вылазит наружу
venmud 10 апреля 2018 | 08:51
"Группировка МЧС повторно обследует место крушения самолета"
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Если с первого раза не получилось - значит парашютный спорт не для вас.
Надо и пожары так тушить - в несколько этапов с длительными перерывами.