Группировка МЧС повторно обследует место крушения самолета АН-148 Саратовских авиалиний, который разбился в Подмосковье. Ожидается, что на место приедут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник Подмосковного управления МЧС.

Накануне родственница одной из погибших в катастрофе рассказала о том, что обнаружила фрагменты тел в поле у деревни Степановское, где упал самолет. Женщина записала видеообращение к президенту, в котором потребовала оцепить место крушения АН-148.