США рассматривают вариант международного ответа на предполагаемую химическую атаку сирийской в Думе 7 апреля, — сообщает Рейтер со ссылкой на американские источники. В числе потенциальных целей называются объекты, которые могут быть связаны с программой Дамаска по развитию химического оружия.

Некоторые эксперты считают, что удары могут быть нанесены и по аэродрому Хмеймим, где находится российская база.

Представители Белого дома, Пентагона и Госдепартамента отказались комментировать эти сообщения.