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08:16, 10 апреля 2018

США рассматривают вариант международного ответа на предполагаемую химическую атаку сирийской в Думе 7 апреля

США рассматривают вариант международного ответа на предполагаемую химическую атаку сирийской в Думе 7 апреля, — сообщает Рейтер со ссылкой на американские источники. В числе потенциальных целей называются объекты, которые могут быть связаны с программой Дамаска по развитию химического оружия.
Некоторые эксперты считают, что удары могут быть нанесены и по аэродрому Хмеймим, где находится российская база.
Представители Белого дома, Пентагона и  Госдепартамента отказались комментировать эти сообщения.

Комментарии

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glotov 10 апреля 2018 | 08:25

Стыдоба. Байки про химоружие - это туфта. Спасти боевиков и сохранить их потенциал - вот главная задача.

ostapbey 10 апреля 2018 | 08:36

glotov: и не позволить сокращения русского языка, как второго государственного после арабского..
Даже..

taglit 10 апреля 2018 | 08:26

По сведениям турецких СМИ, к побережью Сирии приблизился американский ракетный эсминец Donald Cook, несущий ракеты Tomahawk, пишет сайт magapill.com. Причем турки отмечают, что российские военные самолеты летали над этим кораблем на низкой высоте. На момент публикации Donald Cook находился примерно в 100 км западнее сирийского порта Тартус, где находится российская военная база.

Сообщается также, что в сторону Сирии направляются эсминец Laboon и подводная лодка Georgia американских ВМС. Субмарина Georgia может нести до 154 ракет Tomahawk.

По сведениям uawire.org, к операции в Сирии могут также подключить десантный вертолетоносец Iwo Jima, который в настоящее время находится в Красном море. Этот ресурс упоминает о том, что в Средиземном море находятся также эсминец Carney и подлодка John Warner ВМС США.

Кроме того, стало известно, что британские ВВС направили в восточное Средиземноморье самолет KC2 для дозаправки истребителей.

Известно, что Дональд Трамп обсуждал сложившуюся ситуацию и возможные сценарии действий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После этого президент США заявил, что рассматриваются различные сценарии действий.

По оценке западных аналитиков, коалиция во главе с Соединенными Штатами может нанести удары по целям в Сирии в течение ближайших суток.

taglit 10 апреля 2018 | 08:28

taglit: На этом фоне израильский сайт NzivNet пишет, что сирийские ВВС перебазируют лучшие из своих истребителей на российскую авиабазу около Латакии ("Хмеймим"). По оценке Дамаска, США, Великобритания и Франция готовы уничтожить сирийские ВВС после химической атаки в Думе.

Сообщается, что демонтируются позиции сирийской 4-й бронетанковой дивизии около Дамаска. Приведены в состояние максимальной готовности службы обеспечения безопасности президентского дворца в Дамаске и всех сирийских аэропортов и аэродромов.

Арабская редакция немецкого телеканала DW приводит слова эксперта о том, что Дональд Трамп, по всей видимости, принял решение нанести удары по иранским военным объектам в Сирии и нанести максимальный ущерб сирийским военным инфраструктурам.

sergrostov 10 апреля 2018 | 08:34

taglit: звестно, что Дональд Трамп обсуждал сложившуюся ситуацию и возможные сценарии действий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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Т.е. как всегда янки сс.т воевать в одиночку.Российско-американская война их не устраивает,подавай им мировую.

anvar 10 апреля 2018 | 08:47

taglit: Да ладно ! Они только чужими руками местных бандитов умеют воевать. Будут они своим эсминцем рисковать ...

andrey_nikoiaev 10 апреля 2018 | 08:29

"...химическую атаку в Думе.."
Оппа?!

frobnule 10 апреля 2018 | 08:30

Эхо, кто у вас тексты набирает?

«США рассматривают вариант международного ответа на предполагаемую химическую атаку сирийской в Думе 7 апреля»... Сирийцы в Думе химичат?..

ostapbey 10 апреля 2018 | 08:40

frobnule: а в Думе все химичат. А в антракте лобки сшщупают..
На партийную принадлежность тестируют. Вон Яровая только с третьей попытки прошла. А Мизулина осталась неприкасаемой, по причине особых отношений с Путином!!
В связи с ремонтом половых щелей, вход сзади. Она знает!!
Даже..

kara 10 апреля 2018 | 08:33

у американцев машина времени есть?! как они смогут все развернуть в спять,если не подтвердится хим атака?

ostapbey 10 апреля 2018 | 08:45

kara: конечно есть!!! Америка запустит машину времени золотым ключиком.
А ключик то находится в яйце Путина. Ну а яйцо в Ласточкином гнезде..
В Ялте!!
Так вот тогда и В СПЯТЬ разбудят машину времени путина..
Даже)))

anvar 10 апреля 2018 | 08:49

kara: Если сказали "была", значит была. Общественному мнению уже без разницы, что было или нет на самом деле.

kunst54 10 апреля 2018 | 08:37

Знаю, что в этих делах никто из власть имущих не новичок. Но меня терзают смутные сомнения насчет сохранения мира.

zularin12 10 апреля 2018 | 08:39

В мире нет более подлой и гнусной страны, чем США. Чёрт с вами, что вы сгорите в ядерном огне. Жаль только остальной мир.

anvar 10 апреля 2018 | 08:42

"Предполагаемая химическая атака" - ключевая фраза !
США только решили предположить, что Сирия предполагала атаковать что ли ?
Зачем такие формальности ? США стало стыдно без оправданий демократизировать "дикарей" ?

(комментарий скрыт)

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