Капитализация Российского фондового рынка за вчерашний день упала на 820 миллиардов рублей
Это произошло после введения американских санкций против российских миллиардеров и их активов, в том числе, публичных компаний Олега Дерипаски.
На первых торгах после объявления санкций акции РусАла на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, сегодня они потеряли еще 7%.
Комментарии15
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tks 10 апреля 2018 | 08:24
820 лярдов на сундук мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылку, Рома!! Пей, Абрамович!!
eternity88 10 апреля 2018 | 08:50
tks: Путин объяснил пользу санкций молодым ученым в Сарове... 2015
Путин указал на пользу санкций и низких цен на нефть... 2016
Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, введенные странами Запада и Европы, в том числе оказали и положительное влияние на развитие страны... 2017
... 2018 ...?
oldpartizan 10 апреля 2018 | 08:51
tks: уже организовали sms сбор под девизом - спаси отечество?))
или только одним пенсам за всё отдуваться?
nikto_nikak 10 апреля 2018 | 08:31
Отлично! Видимо нужно еще пару таких встрясок, чтобы на арену вышел вождь, весь в белом, заявил, что вокруг него одни придурки, несущие пургу, и все разрулил....)))))
davi__koloradov 10 апреля 2018 | 08:33
"Пустяк", а приятно.
bratec_kot 10 апреля 2018 | 08:37
Запад торопиться не будет, и мульти-пульти термоядеры им не нужны(((( Они задавят нас экономикой(((Великий Гениалиссимус В.В.Путин!!! Просрал всё(((( И самое главное -просрал время,
lager23 10 апреля 2018 | 08:38
Сегодня упадёт ещё....
world_nail 10 апреля 2018 | 08:40
Пля, как доходы считать - так в доллярах, как убытки - так деньгах.
bratec_kot 10 апреля 2018 | 08:49
world_nail:
Доходы чур мои, а убытки общие))) - принцип путинских друзей (успешных предпренимателей)
nemez1 10 апреля 2018 | 08:40
Алё, Айфончик, дно нащупал ?
tag188 10 апреля 2018 | 08:40
Но помни, что сразу после объявления первой порции американских санкций, все российские активы превратятся в тыкву!
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 08:41
«Его рябое лицо осунулось. В нём проглядывалось подавленное настроение».
svoi216 10 апреля 2018 | 08:44
Без напряга. без бомбежек раз! и нет 800 лярдов, А мы можем так насолить Америке? Или только "зеркальные" меры?
vilingrad 10 апреля 2018 | 08:49
Вовка опять затихарился, словно клоп в ковре. Выставил медведку-клоуна, косачева- болтуна...Этонея!
koleg197 10 апреля 2018 | 08:50
нищебродам то не все равно?