Капитализация Российского фондового рынка за вчерашний день упала на 820 миллиардов рублей

Это произошло после введения американских санкций против российских миллиардеров и их активов, в том числе, публичных компаний Олега Дерипаски.

На первых торгах после объявления санкций акции РусАла на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, сегодня они потеряли еще 7%.