Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области, передает корр. ТАСС с сессии облсовета.

Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.

38 депутатов, участвовавших в голосовании, поддержали кандидатуру Тулеева, один проголосовал против.

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали.