Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса
Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области, передает корр. ТАСС с сессии облсовета.
Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.
38 депутатов, участвовавших в голосовании, поддержали кандидатуру Тулеева, один проголосовал против.
Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали.
Комментарии15
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demokrat62 10 апреля 2018 | 08:27
Дерьмо не тонет. Нужный человек от слова нужник.
lager23 10 апреля 2018 | 08:49
Как это символично — в этом весь путин!!!!!!!!
borhudarov 10 апреля 2018 | 08:29
Нет, ребята. Это уже не империя зла. Это империя рабов, империя любителей граблей.
belovnikita 10 апреля 2018 | 08:34
borhudarov: срасеяне хуже рабов. Рабы хоть восстания делают, жаждут свободы, но только не срасеяне
ag_bai 10 апреля 2018 | 08:43
Пропорция поразительная и омерзительная:
на 38 потерявших стыд и разум трусов -- только 1 вменяемый.
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 08:30
Надругательство над памятью погибших.
Этот Аман недавно заявлял, что ему тяжело после произошедшего работать губернатором. Видимо, работать начальником региональной думы после произошедшего он может... Исключительный мерзавец.
sim202_ 10 апреля 2018 | 08:32
Более жадных и лживых тварей во власти ,
чем нынешние,
история России еще не видела...
commeilfaut 10 апреля 2018 | 08:34
Сгоревшие заживо Дети, нам нет прощения. И память о вас мы сожгли.
petrivanov 10 апреля 2018 | 08:35
Какое счастье, что Россию возглавляет Путин, а Кемерово - Тулеев! Страшно представить даже, что было бы с Миром, если бы ни эти два матёрых человечища!
lager23 10 апреля 2018 | 08:35
Эта страна погибает...
belovnikita 10 апреля 2018 | 08:38
lager23: это скотный двор, а не страна. Хотя скотный двор всё же почище и честнее будет...
lager23 10 апреля 2018 | 08:51
belovnikita: спасибо Путену за это..
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 08:36
Sometimes They Come Back
rihard 10 апреля 2018 | 08:37
Пусть Кемеровчане утираются, если их это устраивает.Вероятно хочет, чтобы впоследствии вынос был из Думы...
a_111111 10 апреля 2018 | 08:39
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