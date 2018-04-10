Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области, передает корр. ТАСС с сессии облсовета во вторник.

«Председателем Совета народных депутатов Кемеровской области избран Аман Тулеев», — сказала председатель счетной комиссии облсовета Валентина Иванченко, озвучив итоги тайного голосования, в котором приняли участие 39 присутствовавших на сессии депутатов. Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.