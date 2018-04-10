Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса
Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области, передает корр. ТАСС с сессии облсовета во вторник.
«Председателем Совета народных депутатов Кемеровской области избран Аман Тулеев», — сказала председатель счетной комиссии облсовета Валентина Иванченко, озвучив итоги тайного голосования, в котором приняли участие 39 присутствовавших на сессии депутатов. Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.
Комментарии15
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mwxp 10 апреля 2018 | 08:12
Серость в России неискоренима.
igorrrpadlowitchs 10 апреля 2018 | 08:18
mwxp: не страна, а выгребная яма! Какой народ такая и страна- аксиома !
vinibi 10 апреля 2018 | 08:22
Этим решением открыто плюнули кемеровчанам в лицо и они, как всегда, молча утрутся!!!
russkyi177 10 апреля 2018 | 08:12
Очередное издевательство над кемеровчанами.
igorrrpadlowitchs 10 апреля 2018 | 08:16
russkyi177: кемеровчане достойны такого ничтожества, как тулеев, ведь они ничем от него не отличаются, в основной свое массе!
vlabumur 10 апреля 2018 | 08:18
russkyi177: издевательство над кемеровчанами.
+++++++++++++++++++++++++++
Бери выше над всей Россией.
aleksandr39 10 апреля 2018 | 08:12
Тулеев созрел стать президентом России ,особенно возраст подходит .
kovb 10 апреля 2018 | 08:18
Вот зачем над человеком издеваться. На должнсть назначать..
Он чуть живой
Дали бы коньки откинуть дома
Вообще , идиотизм властей полный
Губером уже не комильфо остаться, а председателем зак собрания -в самый раз
fakep 10 апреля 2018 | 08:20
Неужели шахтеры дружно намотали сопли на кулак?
gregor 10 апреля 2018 | 08:21
Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса
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Население Кемеровской области - 2 717 176 чел.
Чувство собственного достоинства и не ночевала .
Поздравление " Великим " , особенно пострадавшим в пожаре .
vlabumur 10 апреля 2018 | 08:22
«При румынах было лучше!»
«Ликвидация»
bja_1950 10 апреля 2018 | 08:22
Хороший трюк был задуман! Вот ведь проходимец!
andetag 10 апреля 2018 | 08:25
тулеев больше ничего не умеет делать - ни на что не годен! как верный, нужен во власти :/ а терпилы пусть и дальше терпят
doxerom 10 апреля 2018 | 08:25
Еще и обижаются депутаты когда их шавками называют, видно правда глаза колет.
petrovitchcolyan 10 апреля 2018 | 08:25
Какой "предсидатель" такая и дума...
Жители Кузбасса , где ваше мнение, вам насрать что этот ублюдок сжег ВАШИХ ДЕТЕЙ ?
Голосуйте дальше, молчащее быдло.