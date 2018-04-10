Волоколамский суд должен рассмотреть сегодня иск о закрытии мусорного полигона «Ядрово»

Горожане уже несколько месяцев жалуются на неприятный запах со свалки. Жители Волоколамска бьются за ликвидацию мусорной свалки в окрестностях города как уличными акциями, так и с помощью судебных инстанций. Иск с требованием закрыть полигон «Ядрово» подавали еще в марте восемь человек. Пятеро из них действуют как в своих интересах, так и в интересах нескольких несовершеннолетних, передает «Интерфакс». Третьим лицом по этому делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Подмосковья. Впрочем, это уже не первое требование закрыть полигон, которое рассматривал тот же суд. Еще в марте он отказал в подобной просьбе Роспотребнадзору. Ведомство просило приостановить работу свалки на три месяца. Проверка «Ядрово» выявила различные нарушения. Тогда же суд оштрафовал управляющую организацию «Ядрово» на 150 тысяч рублей за превышение допустимого уровня сероводорода. Власти Подмосковья обещают законсервировать мусорный полигон. Жители обращают внимание на то, что скоро там же может заработать так называемое «второе тело» — по сути, новый участок, на который будут свозить мусор.