«Единая Россия» выдвинула Амана Тулеева на должность председателя кемеровского облсовета
Кандидатуру поддержали единогласно. «Наш кандидат только один — Тулеев», сказал руководитель фракции Сергей Апарин. Его слова приводит агентство ТАСС. Ранее Аман Тулеев, объявляя о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области, говорил, что не имеет морального права продолжать руководить регионом после пожар в торговом центре «Зимняя вишня» и массовой гибели людей. Спустя два дня он стал членом совета народных депутатов Кузбасса.
Комментарии7
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luger_max_otto 10 апреля 2018 | 08:07
Откровенное надругательство над родственниками жертв. Что тут еще сказать. Не получается больше без мата, увы.
igorrrpadlowitchs 10 апреля 2018 | 08:12
luger_max_otto: дерьмо не тонет, тем более если его поддерживает 'единая россия'! 'Надругательство на родственниками жертв'- к сожалению они достойны этого раз голосовали под 96% за этого популиста, премыкающегося перед путиным ничтожества!
russkyi177 10 апреля 2018 | 08:07
Просто издеваются...
rabin_tagor 10 апреля 2018 | 08:09
России сплотиться вокруг Путина, а Кузбассу - вокруг Тулеева.
Всем срочно сплачиваться!
alo0000 10 апреля 2018 | 08:13
То; что жить стало веселее,это - точно! А вот - лучше, пока не получается.
vlabumur 10 апреля 2018 | 08:15
Как сказал дядя Ешта Давиду Гоцману в "Ликвидации" : "...Ты не обижайся Давид, но при румынах лучше было..."
moskalito 10 апреля 2018 | 08:22
ТО есть у нас депутатов, в принципе. уже не выбирают. Элла Александровна, а когда вы умудрились провести довыборы депутата Тулеева?