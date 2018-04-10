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08:01, 10 апреля 2018

Соединенные Штаты направили к берегам Сирии ракетный эсминец

Предположительно он может нанести удар по правительственным войскам на фоне сообщений о применении химического оружия в городе Дума. США готовят почву для активного военного вмешательства в Сирии — сообщает The Wall Street Journal — и для этого в регион уже отправлен как минимум один боевой корабль. Как утверждает издание, накануне в Белом доме прошло совещание совета национальной безопасности на котором обсуждалась возможность применения силы против Дамаска. Вашингтон считает сирийское правительство ответственным за якобы проведенную в Думе химическую атаку.
О применении запрещенного оружия в городе рассказали несколько неправительственных организаций. В сообщениях, в частности, утверждается, что на Думу были сброшены бомбы с хлором, из-за чего погибли десятки людей.
В то же время местное информагентство САНА утверждает, что провокацию с применением отравляющих веществ устроили боевики, чтобы сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии, которая на днях начала наступление на город. Российский МИД назвал сообщения о химической атаке в Думе «информационным вбросом».

Минувшей ночью состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое химической атаке в Сирии. Постпред нашей страны при организации Василий Небензя настаивал, что факт применения химического оружия в Сирии не подтверждён. В свою очередь постпред США при организации Никки Хейли заявила, что Вашингтон в любом случае даст ответ на произошедшее в Думе, даже если этого не сделает Совет Безопасности ООН. Хейли также обвинила Москву в пособничестве сирийским властям.

Комментарии

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igorrrpadlowitchs 10 апреля 2018 | 08:07

Срочно натопить дровами котлы авианесущего крейсера Кузнецов!

aleksandr39 10 апреля 2018 | 08:17

igorrrpadlowitchs: "кузнечик" в ремонте ,у него меняют поршневые кольца .

igorrrpadlowitchs 10 апреля 2018 | 08:25

aleksandr39: так у него кроме , как загадить тёмным дымом небо не хрена и не получается!

vlabumur 10 апреля 2018 | 08:08

Путин, заявил, что российские военные помогли сирийской армии сокрушить «наиболее боеспособную группу международных террористов»,
Он добавил, что «если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».

Ждем-с.

zor 10 апреля 2018 | 08:39

vlabumur: Как говворил О.Бендер тоже гопнику- Шуре Балаганову:
- Шура,ну сколько вы еще проходите в детях Лейтенанта Шмидта? Год? Два?.А потом ваши рыжие кудри примелькаются и вас начнут просто бить.

Гопник Путин и остальные дети Озера и питерских подворотен выдавали себя за политических деятелей 18 лет(!)
Плешь Путина за 18 лет уже примелькалась и эту шоблу начинают просто бить.

estamp 10 апреля 2018 | 08:08

Соединенные Штаты направили к берегам Сирии ракетный эсминец
---
Российская авиация уже отработала заход на него. Четырежды.

compare 10 апреля 2018 | 08:19

estamp: тренировались,на "кузе"?

lager23 10 апреля 2018 | 08:21

estamp: Российская авиация уже отработала заход на него.
///////
только потом утопилась с Кузи..

naivnyk 10 апреля 2018 | 08:09

Во всей этой свинопляске есть и положительные моменты , например многие смогут забыть про выплаты ипотеки и кредитов, проблема свалок пройдёт сама собой т.д )))

needroid 10 апреля 2018 | 08:14

naivnyk: да и не будет страны, на образ жизни которой молятся все её прихвостни...

compare 10 апреля 2018 | 08:21

needroid: правда,ты забываешь,что и других стран,которые "неинтересные",тоже не будет.стоит ли того? если мозги еще не пропил,поймешь...

needroid 10 апреля 2018 | 08:36

compare: я разве беру на себя роль мирового жандарма? Может это я гоню корабли к берегам Сирии? Просто если белобрысый петушара реально думает, что Америка далеко и можно придумывать любые поводы для маленьких войн - то, видимо, ваш совет о пропитых мозгах это к нему.

kara 10 апреля 2018 | 08:09

какая трагичная судьба ждет моряков этих эсминцев если они пульнут ракеты по Сирии,а потом не завидная судьба ждет Трампа, которого затравят свои же СМИ, которые будут кричать,что он повелся на провокацию террористов,точно не усидит.

lager23 10 апреля 2018 | 08:24

kara: святая наивность...., почему вы считаете пиндосов идиотами?

luger_max_otto 10 апреля 2018 | 08:33

А что, запутинцам теперь выдают галлюцигены в счет оплаты за такую ахинею? ЛСД? Атропин?

sasass 10 апреля 2018 | 08:11

Атомное оружие тоже пора приравнять к химоружию и бомбить всех подоят , кто грозить атомным оружием...)))

ffonarshik 10 апреля 2018 | 08:11

У американских морячков папаев животики еще не болят?На берег массово не списываются?Ведь над ними начали летать самолетики.

andre_klimov 10 апреля 2018 | 08:25

ffonarshik:
А вдруг, действительно. "папайщикам" это надоест и самолёты станут падать? "Ихтамнеты" в ДейрЭзЗоре тоже думали, что терпение американцев безгранично...

lager23 10 апреля 2018 | 08:33

ffonarshik: 7 февраля 2018 года отряд, в составе которого были и россияне, пытался занять район в провинции Дейр-эз-Зор вблизи Ефрата, но пиндосы нанесли по наступавшим удар, в котором участвовали истребители F-15E, беспилотники MQ-9, стратегические бомбардировщики B-52, тяжелые штурмовики AC-130 и ударные вертолеты AH-64 Apache.... устроили там фарш и никто не вякнул, кремляди просто поджали хвосты, так к чему ваша ирония?

epynda 10 апреля 2018 | 08:19

Удастся ли эсминцу вернуться на свою базу ???

vinibi 10 апреля 2018 | 08:25

epynda: А удастся ли Кузе вообще выйти из дока- ведь дров после последнего выхода еще не напилили???

(комментарий скрыт)

silver1972 10 апреля 2018 | 08:35

Давайте уж ядерную войну начнем. Сколько можно титьки мять? Количество бессмертных дебилов критически превысило число адекватных людей. Ни кто ни кому не хочет уступать. Ну ладно мы хоть за свое место под солнцем боремся и вообще нам 30 миллионов потерять не в новинку. А американцам-то чего не хватает? Вроде и так весь мир на их желудки трудиться в поте лица?

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