Соединенные Штаты направили к берегам Сирии ракетный эсминец

Предположительно он может нанести удар по правительственным войскам на фоне сообщений о применении химического оружия в городе Дума. США готовят почву для активного военного вмешательства в Сирии — сообщает The Wall Street Journal — и для этого в регион уже отправлен как минимум один боевой корабль. Как утверждает издание, накануне в Белом доме прошло совещание совета национальной безопасности на котором обсуждалась возможность применения силы против Дамаска. Вашингтон считает сирийское правительство ответственным за якобы проведенную в Думе химическую атаку.

О применении запрещенного оружия в городе рассказали несколько неправительственных организаций. В сообщениях, в частности, утверждается, что на Думу были сброшены бомбы с хлором, из-за чего погибли десятки людей.

В то же время местное информагентство САНА утверждает, что провокацию с применением отравляющих веществ устроили боевики, чтобы сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии, которая на днях начала наступление на город. Российский МИД назвал сообщения о химической атаке в Думе «информационным вбросом».

Минувшей ночью состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое химической атаке в Сирии. Постпред нашей страны при организации Василий Небензя настаивал, что факт применения химического оружия в Сирии не подтверждён. В свою очередь постпред США при организации Никки Хейли заявила, что Вашингтон в любом случае даст ответ на произошедшее в Думе, даже если этого не сделает Совет Безопасности ООН. Хейли также обвинила Москву в пособничестве сирийским властям.