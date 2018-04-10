Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в центральной части Италии

Об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 1,2 км к северу от коммуны Мучча (область Марке), где проживает около 900 человек. Очаг стихии залегал на глубине 5 км. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.