Возбуждено уголовное дело после смерти заключённого в СИЗО «Матросская тишина» от передозировки наркотиками
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Расследование идёт по статье о халатности, которая привела к гибели человека, а также о сбыте наркотиков в следственном изоляторе. По словам собеседника агентства, заключённый умер ещё в феврале. Он находился в СИЗО с лета прошлого года, мужчину обвиняли в разбое.
Комментарии5
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cockeyed 10 апреля 2018 | 08:14
Сдохла мразь! Какое может быть уголовное разбирательство? По мне они хоть все сдохнут от передозы - на улицах будет чище!
aleksandr39 10 апреля 2018 | 08:15
Наверное российские дипломаты завезли туда наркотики из Аргентины ??
vladimir1967 10 апреля 2018 | 08:16
Наши СИЗО не приступны только для честных людей. Кокс туда прет прямым потоком из Бразилии рейсами правительственного отряда.
antimrakobes 10 апреля 2018 | 08:18
В армии наркота, в тюрьмах наркота, в школах наркота. Но наркота в думе - ложь и провокация!
sasass 10 апреля 2018 | 08:21
Главным наркобароном России является ФСИН и все наркотрвфики связаны с ФСИНом ...