Совет депутатов Волоколамска предложил провести референдум по вопросу работы мусорного полигона «Ядрово»
Как рассказал агентству «Интерфакс» глава городского поселения Пётр Лазарев, решение было принято единогласно, но дата референдума пока не определена. Вопросы сформирует рабочая группа, в состав которой вошли члены совета депутатов, сотрудники администрации городского поселения и общественники. В Волоколамске за последние месяцы прошло сразу несколько митингов против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют его закрыть из-за удушающего запаха, вызывающего проблемы со здоровьем.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 07:58
А что, принять постановление самостоятельно депутаны не могут?
ansh 10 апреля 2018 | 07:58
Референдум - когда он был последний раз в России?
Референдум - прямое народовластие. А в нынешней России - это может быть приравнено к экстремизму.
sergirusso 10 апреля 2018 | 08:05
Вопрос о переносе свалки. Куда? В Кремль?
sasass 10 апреля 2018 | 08:25
Стервецы тянут резину - ответственным за мусор хотят сделать народ...