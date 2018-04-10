Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в попытке уничтожить ценные улики в деле об отравлении Скрипаля
Так в дипломатическом представительстве отреагировали на публикации о том, что дом, ресторан и паб, где Скрипали побывали перед покушением, собираются снести. Об этом написало издание Daily Mail. На днях также появились сообщения о том, что британские спецслужбы предложат Сергею и Юлии Скрипалям сменить имена и переехать в США, чтобы обезопасить от возможных будущих покушений. В российском посольстве заявили, что будут расценивать это как похищение или изоляцию российских граждан, передаёт агентство РИА Новости.
Комментарии26
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andreykochnev 10 апреля 2018 | 07:50
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
patrik05 10 апреля 2018 | 07:56
Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в попытке уничтожить ценные улики в деле об отравлении Скрипаля...
Откройте уголовное дело против британских должностных лиц, по статье 303. УК РФ
"Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности".
rabin_tagor 10 апреля 2018 | 08:12
patrik05: Открыли (хотя... может все-таки возбудили... но Вам виднее конечно).
Какие еще будут указания, что еще нужно открыть?
remote456 10 апреля 2018 | 08:49
patrik05: Федеральное законодательство РФ не входит в систему международного права. Хоть обвозбуждайтесь.
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 07:52
Что только не придумает воровская власть РФ лишь бы снять с себя подозрения в организации химатаки на территории Великобритании!
g__e__e__p 10 апреля 2018 | 07:58
opiatnovyi63: А что не так? Вы видели хоть раз где нибудь этих "отравленных" Ни по радио ни по телевиденю их не показывают, заявлений они не делают .А что это значит? А то что их в живых нет.Потому и сестру не пускают, ибо пускать не к кому.
vinibi 10 апреля 2018 | 08:04
g__e__e__p: Жопик вы безнадежный идиотик с мозгами основательно засраными кремлевской пропагандой и неумеренным потреблением боярышника и помоев с кремлевской столовки!!!
seryj_wolk 10 апреля 2018 | 08:39
vinibi: Хорошо было бы, если бы посольство в полном составе поело бы в указанном ресторане и попило бы в том пабе пивка. Тогда бы они были носителями доказательств, котрпые можно было, хотя и на непродолжительное время, сохранить яд в них для доставки в рфию.
rabin_tagor 10 апреля 2018 | 08:14
g__e__e__p: на суде покажут.
igorkot____1 10 апреля 2018 | 08:23
opiatnovyi63: Как у них пердоки то горят. Бритты правильно делают, что раньше времени не разглашают подробности этого гнусного преступления. В суде и узнают все подробности.
ansh 10 апреля 2018 | 07:52
Дурики действуют по принципу, лучшая оборона - нападение.
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 07:52
Группа дипломатического прикрытия заграничных убийств негодует...
maestro_air 10 апреля 2018 | 07:53
Путин как и Милошевич скоро в Гаагу переедет....
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 08:04
Я думаю, что Путину это еще надо заслужить- оказаться в камере со всеми удобствами перед судом, не выносящим смертных приговоров...
compare 10 апреля 2018 | 07:54
может,все-таки,решение о сносе или "не"сносе зданий на своей территории,находится в правовом поле Англии? или как? пей,пей,но меру разумей...
epynda 10 апреля 2018 | 07:54
Запросить отчёт российских агентов, внедрённых в высшие структуры Англии об этом деле и ткнуть носом Терезу Мэй в неоспоримые факты!!!
zombulkend 10 апреля 2018 | 08:02
epynda: Запросить отчёт российских агентов, внедрённых в высшие структуры Англии об этом деле и ткнуть носом Терезу
______________________________________________
Твой приказ уже выполняют, прошмандовка. Пукин лично побежал агентам звонить.
all_seeing74 10 апреля 2018 | 07:58
Ну заявлять они могут что угодно! Факты где?!))))
estamp 10 апреля 2018 | 08:01
Бриты обдрлались. А значит дом снести, газон снять, кошечку усыпить, Скрипалей ... вывезти в Америку ;)))
А спорим мы Скрипалей больше не увидим и не услышим!
vlabumur 10 апреля 2018 | 08:02
Дело,улики,
все "поезд ушел" он уже прошел не одну станцию а российские дипломаты ходят по опустевшему вокзалу и орут мы недопустим.
На них смотрят как на "городских сумасшедших" не более того.
estamp 10 апреля 2018 | 08:16
vlabumur: все "поезд ушел"
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Верно подмечено. Бриты быстро прокричали, улики прикопали и вуаля... "джентльменам верят на слово"
seryj_wolk 10 апреля 2018 | 08:41
estamp: Ну не перманентным рфским лгунам же верить!
moncegorskyi 10 апреля 2018 | 08:12
Что эти англосаксы вообще офигели и нюх потеряли! Что ни есть из наших из славян, не дают травить "новичком". Ну, понятно, аглицкого боба-полицейского, который по неосторожности тоже хапнул маля "новичка", ну его можете прятать в разные америках, нет вопросов. Но наших не давать травить... это уже сверхнахальство и неслыханная борзота!
lecitoyen_ 10 апреля 2018 | 08:22
громче всех кричат пожар на пожаре как верно подмечено - поджигатели
benin_papa__ 10 апреля 2018 | 08:24
Диспетчеры карлосы с летчиками волошиными атакуют...
chubuk 10 апреля 2018 | 08:33
Российские "дипломаты" знают о чем говорят, тем более, что имеется уже и опыт - Беслан.