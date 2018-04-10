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07:46, 10 апреля 2018

Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в попытке уничтожить ценные улики в деле об отравлении Скрипаля

Так в дипломатическом представительстве отреагировали на публикации о том, что дом, ресторан и паб, где Скрипали побывали перед покушением, собираются снести. Об этом написало издание Daily Mail. На днях также появились сообщения о том, что британские спецслужбы предложат Сергею и Юлии Скрипалям сменить имена и переехать в США, чтобы обезопасить от возможных будущих покушений. В российском посольстве заявили, что будут расценивать это как похищение или изоляцию российских граждан, передаёт агентство РИА Новости.

Комментарии

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andreykochnev 10 апреля 2018 | 07:50

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

patrik05 10 апреля 2018 | 07:56

Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в попытке уничтожить ценные улики в деле об отравлении Скрипаля...

Откройте уголовное дело против британских должностных лиц, по статье 303. УК РФ
"Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности".

rabin_tagor 10 апреля 2018 | 08:12

patrik05: Открыли (хотя... может все-таки возбудили... но Вам виднее конечно).
Какие еще будут указания, что еще нужно открыть?

remote456 10 апреля 2018 | 08:49

patrik05: Федеральное законодательство РФ не входит в систему международного права. Хоть обвозбуждайтесь.

opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 07:52

Что только не придумает воровская власть РФ лишь бы снять с себя подозрения в организации химатаки на территории Великобритании!

g__e__e__p 10 апреля 2018 | 07:58

opiatnovyi63: А что не так? Вы видели хоть раз где нибудь этих "отравленных" Ни по радио ни по телевиденю их не показывают, заявлений они не делают .А что это значит? А то что их в живых нет.Потому и сестру не пускают, ибо пускать не к кому.

vinibi 10 апреля 2018 | 08:04

g__e__e__p: Жопик вы безнадежный идиотик с мозгами основательно засраными кремлевской пропагандой и неумеренным потреблением боярышника и помоев с кремлевской столовки!!!

seryj_wolk 10 апреля 2018 | 08:39

vinibi: Хорошо было бы, если бы посольство в полном составе поело бы в указанном ресторане и попило бы в том пабе пивка. Тогда бы они были носителями доказательств, котрпые можно было, хотя и на непродолжительное время, сохранить яд в них для доставки в рфию.

rabin_tagor 10 апреля 2018 | 08:14

g__e__e__p: на суде покажут.

igorkot____1 10 апреля 2018 | 08:23

opiatnovyi63: Как у них пердоки то горят. Бритты правильно делают, что раньше времени не разглашают подробности этого гнусного преступления. В суде и узнают все подробности.

ansh 10 апреля 2018 | 07:52

Дурики действуют по принципу, лучшая оборона - нападение.

luger_max_otto 10 апреля 2018 | 07:52

Группа дипломатического прикрытия заграничных убийств негодует...

maestro_air 10 апреля 2018 | 07:53

Путин как и Милошевич скоро в Гаагу переедет....

luger_max_otto 10 апреля 2018 | 08:04

Я думаю, что Путину это еще надо заслужить- оказаться в камере со всеми удобствами перед судом, не выносящим смертных приговоров...

compare 10 апреля 2018 | 07:54

может,все-таки,решение о сносе или "не"сносе зданий на своей территории,находится в правовом поле Англии? или как? пей,пей,но меру разумей...

epynda 10 апреля 2018 | 07:54

Запросить отчёт российских агентов, внедрённых в высшие структуры Англии об этом деле и ткнуть носом Терезу Мэй в неоспоримые факты!!!

zombulkend 10 апреля 2018 | 08:02

epynda: Запросить отчёт российских агентов, внедрённых в высшие структуры Англии об этом деле и ткнуть носом Терезу
______________________________________________
Твой приказ уже выполняют, прошмандовка. Пукин лично побежал агентам звонить.

all_seeing74 10 апреля 2018 | 07:58

Ну заявлять они могут что угодно! Факты где?!))))

estamp 10 апреля 2018 | 08:01

Бриты обдрлались. А значит дом снести, газон снять, кошечку усыпить, Скрипалей ... вывезти в Америку ;)))
А спорим мы Скрипалей больше не увидим и не услышим!

vlabumur 10 апреля 2018 | 08:02

Дело,улики,
все "поезд ушел" он уже прошел не одну станцию а российские дипломаты ходят по опустевшему вокзалу и орут мы недопустим.
На них смотрят как на "городских сумасшедших" не более того.

estamp 10 апреля 2018 | 08:16

vlabumur: все "поезд ушел" 
---
Верно подмечено. Бриты быстро прокричали, улики прикопали и вуаля... "джентльменам верят на слово"

seryj_wolk 10 апреля 2018 | 08:41

estamp: Ну не перманентным рфским лгунам же верить!

moncegorskyi 10 апреля 2018 | 08:12

Что эти англосаксы вообще офигели и нюх потеряли! Что ни есть из наших из славян, не дают травить "новичком". Ну, понятно, аглицкого боба-полицейского, который по неосторожности тоже хапнул маля "новичка", ну его можете прятать в разные америках, нет вопросов. Но наших не давать травить... это уже сверхнахальство и неслыханная борзота!

lecitoyen_ 10 апреля 2018 | 08:22

громче всех кричат пожар на пожаре как верно подмечено - поджигатели

benin_papa__ 10 апреля 2018 | 08:24

Диспетчеры карлосы с летчиками волошиными атакуют...

chubuk 10 апреля 2018 | 08:33

Российские "дипломаты" знают о чем говорят, тем более, что имеется уже и опыт - Беслан.

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