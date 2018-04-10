Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в попытке уничтожить ценные улики в деле об отравлении Скрипаля...

Так в дипломатическом представительстве отреагировали на публикации о том, что дом, ресторан и паб, где Скрипали побывали перед покушением, собираются снести. Об этом написало издание Daily Mail. На днях также появились сообщения о том, что британские спецслужбы предложат Сергею и Юлии Скрипалям сменить имена и переехать в США, чтобы обезопасить от возможных будущих покушений. В российском посольстве заявили, что будут расценивать это как похищение или изоляцию российских граждан, передаёт агентство РИА Новости.