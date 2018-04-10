Президент США возмущён обыском в офисе его адвоката

Дональд Трамп назвал ситуацию позорной и добавил, что это «охота на ведьм». Между тем анонимный источник CNN в Белом доме рассказал, что Дональд Трамп заранее знал о предстоящем обыске в офисе Коэна и смотрел репортажи по телевизору. Сотрудники ФБР побывали в офисе Коэна несколько часов назад. Представитель юриста сообщил газете The New York Times, что обыск отчасти был связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. У адвоката, в частности, изъяли переписку с Дональдом Трампом и документы, связанные с порноактрисой Сторми Дэниел. Ранее стало известно, что она заключила с Коэном соглашение, запрещающее разглашать информацию о её сексуальной связи с Трампом. Юрист говорил, что заплатил ей за молчание 130 тысяч долларов из личных средств.