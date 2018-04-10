Москва настаивает, что факт применения химического оружия в Сирии не подтверждён
Российские специалисты не обнаружили следов такой атаки в городе Дума. Об этом несколько часов на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя. В свою очередь, постпред Соединённых штатов Никки Хейли обвинила Москву в пособничестве сирийским властям, она сказала «российский режим, чьи руки в крови сирийских детей, не способен испытывать чувства стыда при виде изображений своих жертв».
Комментарии19
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igorkot____1 10 апреля 2018 | 07:42
Вася Непездя снова вышел на первый план мол ничего такого не было. Хотя, что с этой непезди взять.
scullll 10 апреля 2018 | 07:45
igorkot____1: Да видел вчера весь мир видео ваших " белых касок"... Два дегенерата без противогазов выбегают с ребенком на руках из зоны поражения, а навстречу идёт спокойно охреневший мужик)
Для кого эта хрень расчитана? Только для таких жополизов америки, как ты.
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 08:00
scullll: Пригожинский спец по лизанию воровской власти РФ ?
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 08:02
Объясняю. Россия и Сирия блокируют доступ независимых экспертов на место предполагаемого применения оружия массового поражения не то Россией, не то Сирией. На мой взгляд- картина абсолютно ясна, а Ваша истерика ни о чем не говорит.
scullll 10 апреля 2018 | 08:50
luger_max_otto: Кто блокирует то? Вчера Небензя требовал, чтобы комиссия туда выехала и всё проверила. Они сами туда не едут, а расследуют по постановочным видео. Так что не ври, Бог накажет.
vinibi 10 апреля 2018 | 08:08
scullll: Скулящее пригожинское чмо заступило на дежурство по переписыванию пропагандистких методичек за ведро помоев с кремлевской столовки!!!
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 07:49
Наш Вождь никогда ничем не брезговал ради спасения своей подмоченной репутации, ни заложниками Норд Оста, ни детьми и младенцами Беслана , ни офицерами и моряками АПЛ Курска..
kanym 10 апреля 2018 | 07:56
opiatnovyi63: Ошибка, не вождь, а мразь!
zollendorf 10 апреля 2018 | 07:43
Ну а российским "специалистам" как же можно НЕ доверять???
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 08:02
zollendorf: Россия никогда не признается ни в чём!Потому что она всегда против!
mjau 10 апреля 2018 | 07:43
Путин похож на капризного ребенка -топчет ножкой, топчет...
domtrubaiiiataji 10 апреля 2018 | 07:44
москва может стоять на "своем". пока оно не посинеет и не отвалится. а решение уже принято
ihor_syvoryj 10 апреля 2018 | 07:47
Удобнее всего искать под фонарём - там светлее и не так страшно.
zollendorf 10 апреля 2018 | 07:47
А с Василия какой спрос?! Он же - Неxренвзять.
sg80g 10 апреля 2018 | 08:01
Казалось бы чего проще - не мультики смотреть, а послать комиссию ОЗХО и взять пробы. Встретиться с пострадавшими, опросить врачей. Франки могут поискать нервно-паратитические вещества, о которых они тут визжали. И все! Если удастся уличить Россию во лжи - это какой же праздник для них будет. А то привыкли войны начинать, помахав баночкой с содой...
severnaya_storona 10 апреля 2018 | 08:04
Когда будет четвертая серия девочки, которую уже три раза "химичили"? Даже одежду не меняет, для либерасни и так сойдёт.
kunst54 10 апреля 2018 | 08:06
"Угара нет. Жить можно!"
russky77 10 апреля 2018 | 08:15
Не было никакой химатаки в Думе! Посмотрите, все упыри здоровёхонькие сидят!
yuriykyvich 10 апреля 2018 | 08:47
САНА утверждает что химатака была, но провели ее исламисты с целью провокации. Представитель РФ в ООН утверждает что атаки вообще не было.
Как то у них "сальдо с гульдой" не сходится. И кому из двух врунов больше веры?
По-всему выходит что атака все таки была (асадовцы то знают что была), и провели ее они сами, правда нас забыли (или не сочли нужным) пердупредить.
Хотя вполне возможно что атака была произведена по прямому указанию какого-нибудь сирийского генерала, даже не спрашивая разрешения Асада.