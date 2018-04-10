Москва настаивает, что факт применения химического оружия в Сирии не подтверждён

Российские специалисты не обнаружили следов такой атаки в городе Дума. Об этом несколько часов на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя. В свою очередь, постпред Соединённых штатов Никки Хейли обвинила Москву в пособничестве сирийским властям, она сказала «российский режим, чьи руки в крови сирийских детей, не способен испытывать чувства стыда при виде изображений своих жертв».