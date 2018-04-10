«Единая Россия» выдвинула Амана Тулеева на должность председателя кемеровского облсовета
Кандидатуру поддержали единогласно. «Наш кандидат только один — Тулеев», сказал руководитель фракции Сергей Апарин. Его слова приводит агентство ТАСС. Ранее Аман Тулеев, объявляя о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области, говорил, что не имеет морального права продолжать руководить регионом после пожар в торговом центре «Зимняя вишня» и массовой гибели людей. Спустя два дня он стал членом совета народных депутатов Кузбасса.
Комментарии27
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aroswen 10 апреля 2018 | 07:38
рашка-говняшка. страна рабов, страна без будущего..
a_tas 10 апреля 2018 | 07:59
aroswen:
Откажется по совету друзей.
zemljanka 10 апреля 2018 | 08:06
Навеки-вечные...
lager23 10 апреля 2018 | 08:07
Биологическая масса голосовала за Путена, проголосует и за тулеева....хоть за чёрта лысого!
..... жаль, что всё в этой измученной борьбой с трудностями страной основной массе людей всё доходит через ноги, или кровь..
Слепые люди, слепые вожди,.., нет ничего нового под солнцем!
sergirusso 10 апреля 2018 | 07:38
Скоко еще быдла должно сгореть?
meteor1908 10 апреля 2018 | 07:38
Рокировка в короткую сторону. Россия - страна традиций!!!
zolingen 10 апреля 2018 | 07:40
Несчастная страна
boltzmann_ 10 апреля 2018 | 08:05
старики боятся возникать против власти (еще помнят Сталина),
а молодежи лишь бы зырить чего-то там в смартфонах (всё остальное пох)
piter_ug 10 апреля 2018 | 07:41
Синдром КПСС.
Лечится гильотиной.
gregor 10 апреля 2018 | 07:42
«Единая Россия» выдвинула Амана Тулеева на должность председателя кемеровского облсовета
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Одобрямс ..., что ещё может сказать Россиянин из большинства ? Только ОДОБРЯМС .
Менталитет ,однако .
aleksandr39 10 апреля 2018 | 07:42
Еще один маленький " великий вождь " .
alexeyn2 10 апреля 2018 | 07:43
его надо было просто «выдвинуть» без продолжения
ivar1964 10 апреля 2018 | 07:45
//Кандидатуру поддержали единогласно.//
Чем дальше, тем единогласней.
epynda 10 апреля 2018 | 07:48
Был нормальным кузбасским лидером с 90-ых годов...
Но сейчас, он напоминает Черненко....
Зачем он на это пошёл ???
g__e__e__p 10 апреля 2018 | 08:10
epynda: Наврядли он сам пошёл. Просто щас единоросы наворотят дел от его имени, а дедушка старенький, помрёт скоро, спросить то не с кого уже будет, а дело сделано концы два метра под землёй.
lager23 10 апреля 2018 | 08:12
epynda: ....необходимо называть вещи своими именами — он напоминает бл@дь предавшую всё, что было в 90-х! Черненко для тулеева - незаслуженный комплимент....
ihor_syvoryj 10 апреля 2018 | 07:51
Маразм Деменциевич Тулеев.
ly4_sveta 10 апреля 2018 | 07:51
Какая же мразь во власти. Это лицо путинской
России - зажравшееся, завравшееся и зарвавшееся
чиновничество. Свиные рыла - по незабвенному Гоголю.
Какое моральное право, какой тяжелый груз??? Он
оборзел от власти, от вседозволенности и безнаказанности.
У этих человекоподобных нет ни морали, ни
нравственности, ни стыда, ни совести. Хоть плюй в глаза -
все божья роса. Для них нет народа, есть быдло, холопы,
пушечное мясо, мусор, пыль.
Джугашвили мощно сказал - ,,Народ - это навоз, из которого
великая личность лепит что-либо значимое для себя." А он-то
хорошо изучил рабскую сущность своего подопытного люда.
whocares 10 апреля 2018 | 07:52
///«Единая Россия» выдвинула Амана Тулеева на должность председателя кемеровского облсовета.///
А почему бы не назначить его замминистра МЧС? Так сказать, в целях усиления.
slavik1951 10 апреля 2018 | 07:54
ё*нулись совсем...
maestro_air 10 апреля 2018 | 07:55
Ублюдок...этот их Тулеев
vladimir1967 10 апреля 2018 | 07:56
Это награда за 41 погибшего ребенка.
balya 10 апреля 2018 | 07:58
"...он (Тулеев) не имеет права руководить Кузбассом..." Моральный урод, лицемер, сросшийся с этой властью. Может быть Тулеев и вправду хотел бы уйти (?), но Путин просто так его не отпустит, потому что во власть вход - рубль, а выход - 8 лет колонии общего режима.
lager23 10 апреля 2018 | 08:17
balya: Мы после 18 лет путинизма уже живём в другой стране и это серьмяжная правда жизни! Не пытайтесь оправдывать ублюдков, они этого не заслуживают!
vladimir1967 10 апреля 2018 | 08:00
Если в стране где Сталин погубивший миллионы людей-"эффективный менеджер" и почти национальный герой,то Тулеев при попустительстве которого погибли 64 человека, в т.ч. 41 ребенок-просто великолепный человек, и достоин даже более высокого поста.
maximv 10 апреля 2018 | 08:05
Народ безмолвствует...
sasass 10 апреля 2018 | 08:17
Глупее ничего не бывает - "Единая Россия " такая же невменяемая , как сам Тулеев - дни у них уже сочтены и к лечению не подлежат...)))