///«Единая Россия» выдвинула Амана Тулеева на должность председателя кемеровского облсовета.///

Кандидатуру поддержали единогласно. «Наш кандидат только один — Тулеев», сказал руководитель фракции Сергей Апарин. Его слова приводит агентство ТАСС. Ранее Аман Тулеев, объявляя о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области, говорил, что не имеет морального права продолжать руководить регионом после пожар в торговом центре «Зимняя вишня» и массовой гибели людей. Спустя два дня он стал членом совета народных депутатов Кузбасса.