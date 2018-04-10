Бывший глава Благовещенска Александр Мигуля вышел на свободу по решению суда о досрочном освобождении

Он был приговорен к девяти годам колонии в 2016 году. Об этом сообщил пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин, передает РИА Новости. Ранее об освобождении бывшего мэра сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, Мигулю выпустили из тюрьмы сегодня утром. Два года назад Александра Мигулю признали виновным, в том числе, в превышении полномочий, нецелевом расходовании бюджетных денег.