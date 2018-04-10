Бывший глава Благовещенска Александр Мигуля вышел на свободу по решению суда о досрочном освобождении
Он был приговорен к девяти годам колонии в 2016 году. Об этом сообщил пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин, передает РИА Новости. Ранее об освобождении бывшего мэра сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, Мигулю выпустили из тюрьмы сегодня утром. Два года назад Александра Мигулю признали виновным, в том числе, в превышении полномочий, нецелевом расходовании бюджетных денег.
Комментарии3
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ansh 10 апреля 2018 | 07:46
Путин своих не сдаёт.
al192 10 апреля 2018 | 07:57
9 дали 2 отсидел, вышел по УДО. Т,Е, 2:9= 2/3 от срока. У них своя математика. Круче Васильевой, той хоть пол-срока зачли до УДО.
serjo1977 10 апреля 2018 | 08:04
"Своим" - 2 года вместо 9. "Врагам" - 20 лет вместо Закона. Всё, что вы хотели знать о путинской России, но боялись спросить...