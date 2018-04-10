Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг признал личную вину в утечке персональных данных пользователей

Показания миллиардера опубликовал комитет Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле. Цукерберг также признал, что функционал соцсети мог использоваться для таких целей, как распространение ложной информации, разжигание ненависти, иностранное вмешательство в выборы. Сегодня Цукерберг должен выступить в Конгрессе США по поводу того, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать данные пользователей Facebook’а и использовать сведения в политической рекламе.