Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг признал личную вину в утечке персональных данных пользователей
Показания миллиардера опубликовал комитет Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле. Цукерберг также признал, что функционал соцсети мог использоваться для таких целей, как распространение ложной информации, разжигание ненависти, иностранное вмешательство в выборы. Сегодня Цукерберг должен выступить в Конгрессе США по поводу того, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать данные пользователей Facebook’а и использовать сведения в политической рекламе.
Комментарии1
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rktq 10 апреля 2018 | 07:37
Мюллер, хлопая Цукерберга по плечу..
-А теперь Маркуша, ты должен послужить американскому народу..
Фас, Фас. Фас!!!! на Россию.