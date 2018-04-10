Правительство ищет меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США

Как пишет газета «Коммерсантъ», самые серьёзные проблемы, вероятно, будут у обременённого долларовыми кредитами «Русала» Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Компании получила запрет на экспорт алюминия в США и может столкнуться с ограничениями при поставках в другие страны. Юристы отмечают, что предприятия Евросоюза, на который приходится 45% поставок «Русала», могут торговать с компанией, но это стало рискованным бизнесом.

Вчера акции компании «Русал» подешевели на биржах почти на 40%. Также обрушились котировки акций En+ Group.

Инвесторы должны были учитывать риски при вложении денег в российские компании, отметил в интервью РБК партнёр консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Источники газеты «Коммерсантъ» в инвесткомпаниях считают, что обещанная господдержка компаний, попавших под санкции, будет включать целый ряд мер. Прежде всего, рефинансирование зарубежных долгов в российских госбанках и перевод долларовых кредитов в другие валюты. Также государство должно будет поддержать «Русал» в случае временного снижения производства и возможного ухода в простой части сотрудников, отмечает газета.