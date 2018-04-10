Правительство ищет меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США
Как пишет газета «Коммерсантъ», самые серьёзные проблемы, вероятно, будут у обременённого долларовыми кредитами «Русала» Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Компании получила запрет на экспорт алюминия в США и может столкнуться с ограничениями при поставках в другие страны. Юристы отмечают, что предприятия Евросоюза, на который приходится 45% поставок «Русала», могут торговать с компанией, но это стало рискованным бизнесом.
Вчера акции компании «Русал» подешевели на биржах почти на 40%. Также обрушились котировки акций En+ Group.
Инвесторы должны были учитывать риски при вложении денег в российские компании, отметил в интервью РБК партнёр консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Источники газеты «Коммерсантъ» в инвесткомпаниях считают, что обещанная господдержка компаний, попавших под санкции, будет включать целый ряд мер. Прежде всего, рефинансирование зарубежных долгов в российских госбанках и перевод долларовых кредитов в другие валюты. Также государство должно будет поддержать «Русал» в случае временного снижения производства и возможного ухода в простой части сотрудников, отмечает газета.
Комментарии19
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aroswen 10 апреля 2018 | 07:23
а чо искать то?? или пенсионный фонд уже растырили? ))
poster6996 10 апреля 2018 | 07:26
aroswen: Уже по два раза.
doc9_vikt 10 апреля 2018 | 07:35
Вот что за суки? Опять беспокоятся не за пенсионеров ,а за олигархов.
А как радовались победе царя на выборах! Повторю свой пост.
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Медведев, наебулина, шувалов, чубайс, сердюков, греф, сечен, миллер, ротинберги, чайки и няш-мяш танцуют от радости в присядку, Над ельцин-центром праздничный салют!
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ansh 10 апреля 2018 | 07:49
doc9_vikt: А Путин где? Горюет?
osj99 10 апреля 2018 | 07:58
poster6996: все подохнем, но наш русал в обиду не дадим! Обязать каждое бюджетное учреждение приобрести по 2 тонны алюминия в текущем календарном году.
pusto1 10 апреля 2018 | 07:36
aroswen: сразу вообразил Прамакашку, мечется, волллки позорные!
vaka257 10 апреля 2018 | 07:27
Обобрать население в очередной раз ради спасения олигархов...Помочь олигархам продолжать красиво жить с проститутками и яхтами...
dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 07:33
Я думал , что после термина "отрицательный рост российской экономики" - меня ничего не удивит.
А вот ошибся.
" ухода в простой части сотрудников" - это куда круче.
Читай "отпуск за свой счет" , что ,по сути, мало чем отличается от увольнения ;)
И главное не вздумайте митинговать, нечего раскачивать лодку ;)
aleksandr39 10 апреля 2018 | 07:37
УРА !!! Опять увеличат тарифы ЖКХ ,подымут цены на бензин ,продукты ,урежут финансирование медицины для народа России .
aleksandr39 10 апреля 2018 | 07:51
aleksandr39: Все кто голосовал за " великого вождя " готовы отказаться от зарплаты и пенсии ,поддержим олигархов .
stas12006 10 апреля 2018 | 07:38
Пусть путин с медведевым продают свои дворцы и вырученные деньги отдают компаниям под санкциями
russky77 10 апреля 2018 | 07:39
Конфискация вкладов населения сможет помочь патриотам России? Хотя бы частично...
anganor 10 апреля 2018 | 07:40
А может сделать проще: может просто продать яхты и зарубежную недвижимость и вложения за границей вернуть на Родину, чем вполне могут компенсировать убытки от санкций? Или опять будут драть с и так бедного населения последнее?
Ну обеднели на несколько миллиардов и что такого страшного произошло? С сумой пошли по миру? Яхты не могут заправить? В списке Форбс опустились в рейтинге? Беда, однако? Так положим животы свои, чтобы наши олигархи не дай Бог не опустились в рейтинге Форбс.
ihor_syvoryj 10 апреля 2018 | 07:40
Гуманные жители Запада уже опробовали программу "Нефть в обмен на продовольствие" на Ираке.
Расияне вскоре смогут поучаствовать в программах "Газ в обмен на продовольствие", "Ракеты в обмен на штаны", "Пенька в обмен на SWIFT" и т.д.
gvzdk 10 апреля 2018 | 07:41
Пора запускать сбор денег, как у Навального, те более, что помочь захотят, если верить итогам выборов, 57 млн человек....
zolingen 10 апреля 2018 | 07:43
Самые нуждающиеся
borninussr 10 апреля 2018 | 07:52
В ФНБ еще есть немного.
ihor_syvoryj 10 апреля 2018 | 07:55
borninussr: На всех друзей Вована не хватит. Кого-то съедят первым, а затем - по списку.
galina6837 10 апреля 2018 | 07:54
вот это и есть приватизация доходов и национализация убытков.
Олигархам - прибыль, народу - долги олигархов.