Соединённые штаты готовятся нанести удар по Сирии в ответ на использование химического оружия в республике

Об этом пишет издание Wall Street Journal. Оно отмечает, что президент США Дональд Трамп посмотрел видеоматериалы о погибших в сирийском городе Дума женщинах и детях. После этого он заявил, что химическая атака не останется без ответа и добавил, что есть много военных вариантов. Трамп сказал, что о его решении станет известно очень скоро, но, возможно, уже постфактум. Wall Street Journal отмечает, что, по меньшей мере, один ракетный эсминец ВМС США направился к сирийскому побережью. По данным турецкой газеты Hurriyet, оснащённый ракетами «Томагавк» эсминец сейчас находится примерно в 100 километрах от порта Тартус.