Соединённые штаты готовятся нанести удар по Сирии в ответ на использование химического оружия в республике
Об этом пишет издание Wall Street Journal. Оно отмечает, что президент США Дональд Трамп посмотрел видеоматериалы о погибших в сирийском городе Дума женщинах и детях. После этого он заявил, что химическая атака не останется без ответа и добавил, что есть много военных вариантов. Трамп сказал, что о его решении станет известно очень скоро, но, возможно, уже постфактум. Wall Street Journal отмечает, что, по меньшей мере, один ракетный эсминец ВМС США направился к сирийскому побережью. По данным турецкой газеты Hurriyet, оснащённый ракетами «Томагавк» эсминец сейчас находится примерно в 100 километрах от порта Тартус.
Комментарии29
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scullll 10 апреля 2018 | 07:21
Топите нахрен их катера. В рот ипать и эти санкции и этот ЧМ. Иначе пиндосня никогда не остановится.
aroswen 10 апреля 2018 | 07:25
scullll:
топильщик, а у тебя топилка выросла? бгг
patrik05 10 апреля 2018 | 07:27
Президент США Дональд Трамп посмотрел видеоматериалы о погибших в сирийском городе Дума женщинах и детях. После этого он заявил, что химическая атака не останется без ответа и добавил, что есть много военных вариантов...
Прекрасно ведь знает что это разводка, но чтобы отвлечь внимание СМИ от скандала его связи с порноактрисой Сторми Дэниелс, решил сделать вид что это правда.
navsegda 10 апреля 2018 | 07:26
scullll: А за что ? За то что вас не любят ? Если человек не пожимает тебе руки ты бьёшь его ножом ?
andre_klimov 10 апреля 2018 | 07:31
navsegda:
Вспоминается советский анекдот времён Афгана: "СССР похож на Купидона - с голой жопой, хорошо вооружён и лезет ко всем со своей любовью" :))
rktq 10 апреля 2018 | 07:39
andre_klimov: Усилилась риторика ("режим" и пр..) Быть значит встрече Путина и Трампа...
Козыри для переговоров готовит..
" Я Трамп I, как победитель с Путиным встречаюсь"
Будем наблюдать.
scullll 10 апреля 2018 | 07:33
navsegda: Крейсер с томагавками туда выдвинулся " руки пожимать"?)
navsegda 10 апреля 2018 | 07:29
scullll: Это вас надо мочить , а то бепредел , совсем опухли , есть мировой порядок , есть понятия
mayk18 10 апреля 2018 | 07:29
scullll: Топите нахрен их катера...
Душите нахрен этих котов...
Уж мы этих котов душили,душили...
hastings 10 апреля 2018 | 07:32
scullll: Лучше бы Трамп посмотрел видеоматериалы про российские ядерные ракеты и про Госдолг США!
raffal 10 апреля 2018 | 08:07
hastings:
Лучше бы Трамп посмотрел видеоматериалы про российские ядерные ракеты и про Госдолг США!
_________________________
Ну, что лучше для Президента США лучше решим не мы, а он. Про "российские ядерные ракеты" не будем, давайте про Госдолг.
А что такое госдолг США Вы знаете? Понимаю, что слово долг может сбить с толку, но в данном случает это понятие макроэкономики. Так что же это такое?
Небольшой пример для размышления:
Госдолг у страны-труженицы Японии госдолг почти 250% от ВВП, а у живущего на гуманитарку Афганистана 8%
У США 107%, а у стоящей на грани экономического и финансового коллапса Венесуэла 28%
__________
Очевидно, что Вы понятия не имеете что означает макроэкономическое понятие "госдолг"
pusto1 10 апреля 2018 | 07:33
scullll: да да, только Кузю подождите, он где то в пути.
ansh 10 апреля 2018 | 07:34
scullll:
Увлажнен взор, отчаянье в лице,
Надломлен голос, и весь облик вторит
Его мечте. И все из-за чего?
Из-за Гекубы! Что ему Гекуба,
Что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?
(с)
scullll, кто и что тебе Сирия? Кум, сват, брат, сосед, любовница, ... отстань от неё. Займись своей страной. Она в жопе.
scullll 10 апреля 2018 | 07:36
ansh: А США? Там наши военные и наши союзники, этого достаточно, чтобы пару сотен пиндосов отправить к праотцам.
mjau 10 апреля 2018 | 07:41
scullll: Да, ладно, раздавите пару сотен старых американских айфонов -вот и весь ответ.
zombulkend 10 апреля 2018 | 07:41
scullll: наши союзники, этого до
___________________________
Вафлерша, обратись в лигу се5ксуальных реформ
raffal 10 апреля 2018 | 08:32
scullll:
Ну, союзников у России нет. Были, но давно. Во время второй мировой войны.
Отправить "пару сотен пиндосов отправить к праотцам"?
Посмотрите в словаре, что означает понятие "казус белли". Что, Россия мало горя мыкала в войнах, мало слёз пролила? Того, кто в России всерьёз говорит о войне, нужно изолировать от общества, как буйно помешенного.
zollendorf 10 апреля 2018 | 07:36
scullll: В рот ипать и эти санкции и этот ЧМ//
И вашу Россию тоже? Или надеетесь что ЧМ-ом лишь отделаетесь?
scullll 10 апреля 2018 | 07:41
zollendorf: Война. На уничтожение. Готов, подпиндосник?)
zombulkend 10 апреля 2018 | 07:38
scullll: Топите нахрен их катера.
______________________________
Так горох кончился и жопки устали! Ждут тебя с секретным пропуком!
scorpion1964 10 апреля 2018 | 07:40
scullll: Трамп, мочи, нахрен, этого Асада! Чтоб камня на камня не осталось!
тогда Россия свалит оттуда и по любому, потерь будет меньше.
zollendorf 10 апреля 2018 | 07:22
Make America Great again!
nnnmmm 10 апреля 2018 | 07:26
Очередная фейковая постановка с якобы отравленными детьми и женщинами, помним мы все эти фейки, якобы убиенные от химического оружия лежат под простынками и чешут там свои носы, как и все эти девочки и мальчики, выходящие в Инет из Алеппо.
cereo 10 апреля 2018 | 07:30
В " ЦАПЛЮ" попадите, АБАМА не подведи!!!!
j_partizan 10 апреля 2018 | 07:34
Дональд Трамп посмотрел видеоматериалы о погибших в сирийском городе Дума женщинах и детях
_________
Некрофил
epynda 10 апреля 2018 | 07:37
Большая часть "Томагавков", как обычно просто не долетит до берега.
Часть "Томагавков" прилетит не туда, куда надо или туда , куда не надо..
Остальные, сирийцы собьют старыми советскими средствами ПВО...
yuriykyvich 10 апреля 2018 | 07:53
epynda://сирийцы собьют старыми советскими средствами ПВО..//
Не собьют. "Кривизна Земли" не позволит.
kiever 10 апреля 2018 | 07:43
Надо отдать должное сша и Израилю.. они не могут оставить без поддержки своих друзей и союзников в сирии из террористических организаций "игил" и "братья мусульмане"... пока их друзья не отплатят им за помощь и поддержку. новое в сша 11 сентября, а на смену хамас в палестине прийдут их оппозиционеры из игил, они все равно не успокоятся
yuriykyvich 10 апреля 2018 | 08:17
Интересно читать комментарии тупых портянок.
"Сотрем Америку в порошок"
"Потопим их ржавые катера"
"Война до победного конца"
Понимаю, что ради "пивасика" и на такую чушь напишешь, но неужели они и на самом деле так думают?!?
Портянкам на заметку. Если Трамп и решит нанести удар по Асаду, то нанесет, и никакие "Искандеры" его не остановят.
Если в результате удара погибнет десяток-другой "ихтамнету", то и это не остановит Трампа.
А что же Путин? Путин будет верещать как потерпевший об очередном "ноже в спину", введет дополнительные санкции против граждан РФ и забьется в угол.