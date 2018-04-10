Посольство России в Лондоне направило очередную ноту в британский МИД

На этот раз дипломаты просят подтвердить или опровергнуть версию отравления бывшего полковника ГРУ, которая появилась в английских СМИ. Посольство интересует, действительно ли Лондон, считает, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом без цвета и запаха, нанесённым российскими агентами на ручку входной двери. Такую версию со ссылкой на закрытый брифинг британских служб безопасности, на днях привела газета «Mail on Sunday».