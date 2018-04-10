Посольство России в Лондоне направило очередную ноту в британский МИД
На этот раз дипломаты просят подтвердить или опровергнуть версию отравления бывшего полковника ГРУ, которая появилась в английских СМИ. Посольство интересует, действительно ли Лондон, считает, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом без цвета и запаха, нанесённым российскими агентами на ручку входной двери. Такую версию со ссылкой на закрытый брифинг британских служб безопасности, на днях привела газета «Mail on Sunday».
Комментарии5
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ostapbey 10 апреля 2018 | 06:54
Очередную?
Бешеный принтер принтерит.А мидовский ксерокс ксерит?
Даже?
ostapbey 10 апреля 2018 | 06:58
Начальник ГЕРКУЛЕС’а давно уже не подписывал бумаг собственноручно. В случае надобности он вынимал из жилетного кармана печатку и, любовно дохнув на нее, оттискивал против своего титула сиреневое факсимиле. Этот трудовой процесс очень ему нравился и даже натолкнул на мысль, что некоторые,наиболее употребительные резолюции не худо бы тоже перевести на резину.
Так появились на свет первые каучуковые изречения:
«Не возражаю. Полыхаев». «Согласен. Полыхаев». «Прекрасная мысль. Полыхаев». «Провести в жизнь. Полыхаев».
Проверив новое приспособление на практике, начальник ГЕРКУЛЕС’а пришел к выводу, что оно значительно упрощает его труд и нуждается в дальнейшем поощрении и развитии. Вскоре была пущена в работу новая партия резины. На этот раз резолюции были многословнее:
«Объявить выговор в приказе. Полыхаев».
«Поставить на вид. Полыхаев».
«Бросить на периферию. Полыхаев».
«Уволить без выходного пособия. Полыхаев».
Борьба, которую начальник ГЕРКУЛЕС’а вел с коммунотделом из-за помещения, вдохновила его на новые стандартные тексты:
«Я коммунотделу не подчинен. Полыхаев».
«Что они там, с ума посходили? Полыхаев».
«Не мешайте работать. Полыхаев».
«Я вам не ночной сторож. Полыхаев».
«Гостиница принадлежит нам — и точка. Полыхаев».
«Знаю я ваши штуки. Полыхаев».
«И кроватей не дам, и умывальников. Полыхаев».
Эта серия была заказана в трех комплектах. Борьба предвиделась длительная, и проницательный начальник не без оснований опасался, что резина быстро сотрется .
ihor_syvoryj 10 апреля 2018 | 07:08
Зачем в МИД писать?
Спрашивайте у "СМИ".
Это не Расея, детка, там "СМИ" не подчиняются "МИД".
andre_klimov 10 апреля 2018 | 07:08
Смешные потуги. Не получив доступа к материалам следствия, зассавшие службисты решили запускать разные "пробные шары" через рекламные материалы или "письма читателей" и потом на этом основании требовать ответов.
vaka257 10 апреля 2018 | 07:11
Племянница Скрипаля Виктория, никуда не выезжавшая, рассказала Интерфаксу, что в Америке жить очень небезопасно...