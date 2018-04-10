Расширение американских санкций спровоцировало распродажу активов на российском финансовом рынке
По итогам понедельника фондовые индексы рухнули на 8-11%, а курсы доллара и евро взлетели на 3,5 — 4%, пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что в последний раз российский финансовый рынок так лихорадило в начале марта 2014 года. Тогда новость о проведении референдума о присоединении Крыма к России иностранные инвесторы восприняли как сигнал для распродажи рублёвых активов, опасаясь санкций со стороны западных стран. О новых санкциях в отношении российских олигархов Минфин США объявил в конце прошлой недели.
Комментарии4
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dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 06:55
"Мусор, мусор, туалетная бумага, налетай-подешевело." (с) приблизительно так прошли вчера торги российскими ЦБ.
arye_11 10 апреля 2018 | 06:56
"Короля играет его свита".
До Короля дотянутся не могу, бьют по его свите.
По "кошелькам" и холуям.
И весьма эффективно.
vaka257 10 апреля 2018 | 06:59
РФ. Капитализация российского рынка акций. 09.04.2018.
Утро: $672.8 млрд
Вечер: $600.2 млрд...
vlabumur 10 апреля 2018 | 07:11
Иностранные инвесторы решили, что Россия быстро превращается в Иран - доллар прыгнул выше 60 рублей, евро выше 74 рублей, индекс Московской биржи минус 10%,
Сбербанк падал на минус 20%, Полюс золото минус 25%, Мечел падал на минус 30%, Русал и En+ ополовинились еще утром.
Такого падения не было даже в момент появления крымских санкций. (с)