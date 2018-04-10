Вашингтон примет меры в связи с химической атакой в Сирии, даже если этого не сделает Совет Безопасности ООН
Об этом сообщила постоянный представитель США при организации Никки Хейли. «Нельзя закрывать глаза на ответственность России и Ирана за действия сирийского режима. Россия могла бы остановить эти убийства, если бы захотела», — сказала постпред Соединённых штатов на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. В свою очередь, постпред Франции при организации Франсуа Делатр сказал, что, судя по кадрам, в Думе использовался не только хлор, но и, вероятно, нервно-паралитическое вещество.
Постпред России Василий Небензя заявил, что факт применения зарина или хлора в сирийском городе Дума не подтверждён, постановочный характер инцидента, по его словам, не вызывает сомнения, и никаких жертв химической атаки в Сирии, по версии Небензи, нет. На заседании выступил и сирийский постпред — представители некоторых стран, в том числе США, в этот момент покинули зал. В минувшие выходные правозащитники заявили о многочисленных погибших и пострадавших в результате применения в Сирии химического оружия.
Комментарии7
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ha12raz 10 апреля 2018 | 06:53
Неделю уже принимают меры,......показуха.
Мясниковцы устали прятаться.
dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 07:00
ha12raz: Зато когда примут , доллар может дойти и до 70ти рублей ;)
vaka257 10 апреля 2018 | 06:53
Режиму Асада будет совсем нелегко.Наказание будет со дня на день...
sg80g 10 апреля 2018 | 06:54
Век виртуальной реальности. Все доказательства - это сообщения в соцсетях, смс-ки с Кипра, видеокадры и компьютерные презентации. Кому нужны химические анализы - это же каменный век. Кто владеет СМИ - тот владеет доказательствами.. Надо не только морские кабели перерезать, но и уронить ВСЕ спутники. И посмотрим потом у кого астрокоррекция точнее..
bobiksdoh 10 апреля 2018 | 06:55
Чуркин тоже говорил, что сирийских детей специально пылью посыпали. Умер бедняжка. Небензе надо помнить об этом. Ему еще жить и жить.
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 06:59
Нашу Думу ничем не прошибёшь...Ни хлором , ни зарином.
vlabumur 10 апреля 2018 | 07:07
Беспредел химический нужно прекращать.Американцы правы.