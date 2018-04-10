Вашингтон примет меры в связи с химической атакой в Сирии, даже если этого не сделает Совет Безопасности ООН

Об этом сообщила постоянный представитель США при организации Никки Хейли. «Нельзя закрывать глаза на ответственность России и Ирана за действия сирийского режима. Россия могла бы остановить эти убийства, если бы захотела», — сказала постпред Соединённых штатов на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. В свою очередь, постпред Франции при организации Франсуа Делатр сказал, что, судя по кадрам, в Думе использовался не только хлор, но и, вероятно, нервно-паралитическое вещество.

Постпред России Василий Небензя заявил, что факт применения зарина или хлора в сирийском городе Дума не подтверждён, постановочный характер инцидента, по его словам, не вызывает сомнения, и никаких жертв химической атаки в Сирии, по версии Небензи, нет. На заседании выступил и сирийский постпред — представители некоторых стран, в том числе США, в этот момент покинули зал. В минувшие выходные правозащитники заявили о многочисленных погибших и пострадавших в результате применения в Сирии химического оружия.