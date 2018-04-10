На российских заправках снова дорожает топливо
Об этом пишет газета «Ведомости». Так, например, в Москве за последнюю неделю дизельное топливо подорожало на 15 копеек, чуть меньше выросла цена на 92 и 95 бензин. Стоимость увеличилась на большинстве АЗС. Издание отмечает, что причина — в снижении предложения бензина на рынке и в росте акцизов.
Комментарии6
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ansh 10 апреля 2018 | 06:48
Дерипаску и Вексельберга нужно поддержать, ободрав покорных россиян.
ha12raz 10 апреля 2018 | 06:48
При снижении спроса должна падать цена.......по уму если.
Но при госворовстве, поддержке воров и правлении воров, естественно, наоборот.
estamp 10 апреля 2018 | 06:52
ha12raz: Где-где в тексье про снижение спроса, умный ты наш?
ura_123 10 апреля 2018 | 07:09
estamp: Гораздо более умный ты наш,а что это такое-тексье???
vaka257 10 апреля 2018 | 06:55
Если это не Путин,то кто?!..
provincial49 10 апреля 2018 | 07:08
Автомобиль - это роскошь, а не средство передвижения. А предметы роскоши должны себе позволять только миллионеры и чиновники (живущие за наш счет). И думающие за нас (см. "Итоги выборов")...