На российских заправках снова дорожает топливо

Об этом пишет газета «Ведомости». Так, например, в Москве за последнюю неделю дизельное топливо подорожало на 15 копеек, чуть меньше выросла цена на 92 и 95 бензин. Стоимость увеличилась на большинстве АЗС. Издание отмечает, что причина — в снижении предложения бензина на рынке и в росте акцизов.