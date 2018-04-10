Минфин России предложил ввести пошлины на интернет-покупки дороже пятисот евро на полгода раньше, чем планировалось

В ведомстве считают, что снизить порог беспошлинного ввоза товаров, купленных через интернет нужно с 1 июля. Одновременно министерство предлагает ускорить снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок до двухсот евро и ввести его со следующего года, а не с 2020-го. Сейчас в России без уплаты пошлины можно получить интернет-покупки на сумму не более тысячи евро.