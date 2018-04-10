Минфин России предложил ввести пошлины на интернет-покупки дороже пятисот евро на полгода раньше, чем планировалось
В ведомстве считают, что снизить порог беспошлинного ввоза товаров, купленных через интернет нужно с 1 июля. Одновременно министерство предлагает ускорить снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок до двухсот евро и ввести его со следующего года, а не с 2020-го. Сейчас в России без уплаты пошлины можно получить интернет-покупки на сумму не более тысячи евро.
Комментарии6
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ivar1964 10 апреля 2018 | 06:39
Держаться нету больше сил! России срочно нужны деньги!
nf5096004 10 апреля 2018 | 06:43
А как же. бизнесмены пострадали. Простым гражданам России срочно все компенсировать!
bobiksdoh 10 апреля 2018 | 06:50
А ты помог Дерипаске?!
waytothesun 10 апреля 2018 | 06:57
что, совсем с бабками плохо? То ли ещё будет!
poster6996 10 апреля 2018 | 07:00
Пошёл психоз!
provincial49 10 апреля 2018 | 07:03
Началась операция "Спасение рядового миллиардера Дерипаски"