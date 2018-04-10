Британия собирается уничтожить ценные улики в деле об отравлении Сергея Скрипаля, считают в российском посольстве

Там также заявляют, что переселение Скрипаля и его дочери в другую страну будут расценивать как похищение или изоляцию российских граждан, передаёт агентство РИА Новости. На днях источники издания Таймс сообщили, что британские спецслужбы предложат Сергею и Юлии Скрипалям сменить имена и переехать в США, чтобы обезопасить от возможных будущих покушений.