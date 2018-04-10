Британия собирается уничтожить ценные улики в деле об отравлении Сергея Скрипаля, считают в российском посольстве
Там также заявляют, что переселение Скрипаля и его дочери в другую страну будут расценивать как похищение или изоляцию российских граждан, передаёт агентство РИА Новости. На днях источники издания Таймс сообщили, что британские спецслужбы предложат Сергею и Юлии Скрипалям сменить имена и переехать в США, чтобы обезопасить от возможных будущих покушений.
Комментарии6
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domtrubaiiiataji 10 апреля 2018 | 06:44
"считают в рабсосийском посольстве", с этого надо было и начинать, чтоб дальше можно было не читать
vaka257 10 апреля 2018 | 06:50
Россия всё узнает на суде.
ha12raz 10 апреля 2018 | 06:50
Истерят.......и шаманские пляски маняни не помогают..
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 06:51
Ага. Группа дипломатического обеспечения политических убийств за рубежом заявила...
pravdoiskatel 10 апреля 2018 | 06:53
"Вчера только вешался, а сейчас простудиться боится!" (Косой, "Джентльмены удачи").
Так и у нас сейчас со Скрипалем и его дочкой: месяц назад покушение на убийство совершили, а теперь, когда они выжили (точнее, их спасли британские врачи), вдруг так озаботились их безопасностью от британцев...
vladimir1_57 10 апреля 2018 | 07:09
Британия собирается уничтожить ценные улики
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Нет никаких улик, как и не было отравления.
Есть только клоунада для лохов, главные роли исполняют Скотланд-Ярд и Скрипали .....