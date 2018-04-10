Агенты ФБР изъяли документы в офисе личного адвоката президента США

Они побывали в кабинете Майкла Коэна в Нью-Йорке. Как сообщает BBC, сотрудники ФБР действовали по распоряжению специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в американские выборы. Во время обысков были изъяты материалы переписки между Коэном и его клиентами, а также документы, которые относятся к переводу денег порноактрисе. Ранее сообщалось, что Майкл Коэн заплатил женщине 130 тысяч долларов, чтобы та не предавала огласке свою связь с Дональдом Трампом. В начале марта порноактриса подала иск с целью аннулировать соглашение, подписанное с представителями Трампа перед выборами президента США.