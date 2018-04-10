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06:30, 10 апреля 2018

Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя обвинил США, Великобританию и Францию в шантаже России и Сирии

По мнению российского представителя, Вашингтон вместе с союзниками также занимается клеветой, оскорблениями и угрозами. Об этом Небензя сказал на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом химической атаке в сирийском городе Дума. В свою очередь, представитель Сирии сообщил, что у республики вообще нет химического оружия. Он также выступил с обвинениями в адрес США.
Постпред Соединённых штатов Никки Хейли заявила, что за атакой должен последовать ответ, и если Совбез не примет таких мер, Вашингтон будет действовать в одиночку. Она обвинила Москву в пособничестве сирийским властям и добавила, что «российский режим, чьи руки в крови сирийских детей, не способен испытывать чувства стыда при виде изображений своих жертв». Голосования по какому-либо документу не было. Участникам предложили продолжить обсуждение вопроса в рамках неформальных консультаций.

Комментарии

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ansh 10 апреля 2018 | 06:40

Путин, кто и что тебе Сирия? Кум, сват, брат, сосед, любовница, ... отстань от неё. Займись своей страной. Она в жопе.

luger_max_otto 10 апреля 2018 | 06:48

Путин это и так знает. Просто ему нужен источник регулярных побед в маленькой победоносной войне- и российское телевидение обеспечивает соответствующие трансляции из Сирии. Пока обеспечивает.

bazilgu 10 апреля 2018 | 06:53

ansh: Своей страной заняться?! Да этому майоришке хочется мир перекраивать, мировые дела решать. А тут какая- то экономика. Что это вообще такое? Какие- то пенсионеры под ногами путиются. Мешают мировые дела вершить, отвлекают от настоящих дел.

tarxan 10 апреля 2018 | 07:11

bazilgu
:У него квазинационалистическое мировозрение.

Проигрыш СССР, коммунистической системы он воспринял как проигрыш России, а это по его мнению унижение. И он, без отсутствия анализа, решил доказать, что Россия ничего не проигрывала. И он выдвинул Россию как альтернативу коммунистической системы. Мол мы возьмем реванш.

Отсюда и все его политические решения.

ur_sus 10 апреля 2018 | 06:42

//представитель Сирии сообщил, что у республики вообще нет химического оружия//
Уверен, что не врёт: сбросят "последнюю" бочку с отравой, потом идут новую гадость варить. А пока новая порция не готова- ничего нет...

archibald_dandy_esquire 10 апреля 2018 | 06:46

" представитель Сирии сообщил, что у республики вообще нет химического оружия. "

Химического оружия нет, а химические атаки есть.
Кто бы это мог быть?

all_seeing74 10 апреля 2018 | 06:54

archibald_dandy_esquire: но-но-но!!!! Вы на чё это намекаете?!!!! Жена цезаря вне подозрений!!!!!))))

moncegorskyi 10 апреля 2018 | 06:50

Значит снова томагавкопад будет. Ну а СС супер-пупер из-за кривизны земли будут ржаветь дальше бесполезным металлоломом для Ассадушки.

all_seeing74 10 апреля 2018 | 06:52

Также?!!!))) тоисть небендзя признал, что росия постоянно врет, но и остальные ТАКЖЕ этим грешат?!!)) фрейд ворочается в гробу!!! Очень хитрый ход, щас пиндосы засмущаются и отменят санкции!))) лол!!!)) ну каждый день наши отмочат какую то глупость! Интересно, юмора у них хватит на 6 лет работы в таком режиме?! Скоко чипсов и пива нам заказывать?!!!))))

moncegorskyi 10 апреля 2018 | 06:54

Представитель Сирии сообщил, что у республики вообще нет химического оружия. Этот "представитель" научился у наших "представителей", мол в Шиханах не разрабатывали и не хранили "новичок".

chapter_2 10 апреля 2018 | 06:56

Где Ваши доказательства г. В.Небензя?

vaka257 10 апреля 2018 | 07:01

Гуго Карлович
"Мировая психиатрия пополнилась новым диагнозом «небензя» – невероятный апломб и самомнение при полном отсутствии высшей нервной деятельности"...

ostapbey 10 апреля 2018 | 07:07

Что собирается "строить" в Сирии этот Нибенименибендзя?
Ему хоть кто нибудь написал шпаргалку для подкрепления позиции?
А то предыдущий посол помахал малявой Януковича, за что и кинул кони в канаву.
Мало ли чем помашет Небензя. Тут главное в струю попасть. И знать какую шпаргалку из рукава вытащить.
А то мало ли чего..
Даже..

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