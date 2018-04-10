Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя обвинил США, Великобританию и Францию в шантаже России и Сирии

По мнению российского представителя, Вашингтон вместе с союзниками также занимается клеветой, оскорблениями и угрозами. Об этом Небензя сказал на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом химической атаке в сирийском городе Дума. В свою очередь, представитель Сирии сообщил, что у республики вообще нет химического оружия. Он также выступил с обвинениями в адрес США.

Постпред Соединённых штатов Никки Хейли заявила, что за атакой должен последовать ответ, и если Совбез не примет таких мер, Вашингтон будет действовать в одиночку. Она обвинила Москву в пособничестве сирийским властям и добавила, что «российский режим, чьи руки в крови сирийских детей, не способен испытывать чувства стыда при виде изображений своих жертв». Голосования по какому-либо документу не было. Участникам предложили продолжить обсуждение вопроса в рамках неформальных консультаций.