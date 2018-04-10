В расписании движения скоростных поездов «Сапсан» произошёл сбой
Об этом сообщает РЖД. Накануне около десяти часов вечера на участке в Новгородской области была обнаружена неисправность контактной сети. Как уточняется на сайте РЖД, это привело к задержке минимум двух «Сапсанов» следующих из Москвы в Петербург на время от 30 минут до часа. Пассажиров задержанных поездов пообещали развезти от вокзала на бесплатных автобусах.
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