В расписании движения скоростных поездов «Сапсан» произошёл сбой

Об этом сообщает РЖД. Накануне около десяти часов вечера на участке в Новгородской области была обнаружена неисправность контактной сети. Как уточняется на сайте РЖД, это привело к задержке минимум двух «Сапсанов» следующих из Москвы в Петербург на время от 30 минут до часа. Пассажиров задержанных поездов пообещали развезти от вокзала на бесплатных автобусах.