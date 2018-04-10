Visa и Mastercard упростят переводы денег для россиян

Нужен будет только номер мобильного телефона получателя средств, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на банкиров, которым поступило предложение подключиться к платформам. Они рассказали, что международные платёжные системы готовятся запустить в России сервис переводов с карты на карту. Сейчас ряд банков предлагают переводы по номеру телефона, но они возможны лишь между клиентами одного финансово-кредитного учреждения. Решения Visa и Mastercard должны дать возможность переводить деньги между картами всех банков.