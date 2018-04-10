Акции «Русала» продолжают дешеветь при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже
В первые минуты операций они потеряли в стоимости около 9%, сообщает со ссылкой на данные торгов агентство ТАСС. В понедельник акции «Русала», котирующиеся на этой площадке, обесценились на 50%. Это произошло на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательство после введения санкций со стороны США.
Комментарии4
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ansh 10 апреля 2018 | 06:24
Заканчивается сказка об Олежке - эффективном менеджере...
moncegorskyi 10 апреля 2018 | 06:39
Дерепаска уже не сможет деребанить для кремле- ФСЕГО. Он с Вексельбергом были главными кошельками нашего главного озерского и были хранителями общака из которого(раньше бездонного) наше ФСЕ черпал на всякие прихоти - войнушки в Сирии, пригожинских ковбоев - вагнеровцев. А теперь у этого кошелька появилось дно... будем смотреть.
dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 06:57
Вопрос : "Сколько времени пройдет, пока выражение : "Хоп, хэй, хала лэй доллар - 70 рублЭй" будет снова в тренде? " ;)
svoi216 10 апреля 2018 | 06:58
Рабочим занятым на предприятиях Дерипаски приготовиться в бессрочные отпуска.