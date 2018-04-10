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06:15, 10 апреля 2018

Оснащённый ракетами «Томагавк» американский эсминец приблизился к порту Тартус в Сирии

Он находится примерно в 100 километрах от места, где расположена российская военно-морская база. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet. В прошлом году Соединённые штаты использовали «Томагавки» для удара по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон возложил на режим Башара Асада.
Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что очень скоро объявит об ответных мерах на недавнюю химическую атаку в сирийском городе Дума. Москва называет сообщения о химической атаке в Думе не подтверждёнными и уверяет, что российские эксперты не нашли следов применения химического оружия в этом городе.

Комментарии

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ur_sus 10 апреля 2018 | 06:23

//и уверяет, что российские эксперты не нашли следов применения химического оружия в этом городе.//
Над этой шуткой я даже не смеялся

cilovit 10 апреля 2018 | 06:32

ur_sus: Когда начнутся боевые действия между США и Россия посматрю как вы будете смеятся.Если думаете что останетесь в сторонке,то думаю что вы ошибаетесь

sg80g 10 апреля 2018 | 06:32

ur_sus:
Твои хозяева эту "шутку" повторяют десятый раз уже наверное. Конечно не смешно. Тем более эта "шутка" была еще за полмесяца анонсирована.
Зачем Асаду кидать хлор на детей, когда боевики были готовы выйти из последнего города - это даже твои хозяева вряд ли смогут объяснить. Тут только одно может быть объяснение - Асаду действительно захотелось пошутить со старым рыжим маразматиком и посмотреть как далеко этот убийца сможет зайти в развязывании Третьей мировой..

max3446 10 апреля 2018 | 06:25

Российская военная авиация начала «психологические атаки» против военных кораблей США, находящихся у берегов Сирии.

Боевые самолеты ВКС РФ на небольшой высоте не менее четырёх раз пролетели над печально известным ракетным эсминцем ВМС США «Дональдом Куком», прибывшим в Средиземное море, пишет авторитетная турецкая газета Hurriyet.

Издание сообщает, что USS Donald Cook приблизился на расстояние около 100 километров к российской военно-морской базе в сирийском Тартусе.

Ранее американские СМИ написали, что «Дональд Кук» в понедельник покинул порт на Кипре и отбыл в направлении Сирии. Как известно, эсминец оснащен 60 крылатыми ракетами Tomahawk.


Днем ранее просирийские медиа-активисты сообщили, что российские бомбардировщики Су-24 курсируют на низких высотах над Средиземным морем, предположительно, «следя за кораблями ВМС США». Об этом рассказали очевидцы из портового города Тартус.

Потопить этого Дональда Кука и всего делов, он еще со времен самое демократичной акции в мире - возврата полуострова напрашивался на это.

alex_omsk1 10 апреля 2018 | 06:31

max3446: Портянка призывает к третьей мировой? Вас там чем кормят. ольгинско-савушкинских кремлеботов?

max3446 10 апреля 2018 | 06:38

alex_omsk1: причем тут третья мировая война? Которая итак ведется Западом против России в рамках гибридной войны НАТО против нас? Для защиты нашей базы в оборонительных целях потопить американское ржавое корыто. весь мир только аплодировать будет этому

cilovit 10 апреля 2018 | 06:34

max3446: Пока молчат еще о подлодках

j_partizan 10 апреля 2018 | 06:30

Ситуация, когда война с США неизбежна.
Пока существуют США мира на планете не будет.

boltzmann_ 10 апреля 2018 | 06:37

j_partizan: США как раз и поддерживает мир. Без них у стран-гопников вообще не будет тормозов.

cmirnov97 10 апреля 2018 | 06:45

boltzmann_: интересно, сколько войн остановили штаты за последние 100 лет? Вот развязали штук 50 это точно...

vaka257 10 апреля 2018 | 06:41

Пролетая над эсминцем российские лётчики берут на "слабо".Наверняка эта команда поступила из Кремля.Сами лётчики на такие провокации врядли пойдут.Ну, эти полёты лишь до первого падения...

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