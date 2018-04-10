В Москве начнется рассмотрение дела о нарушении компанией Google рекламного законодательства
Федеральная антимонопольная служба подозревает интернет-гиганта в выдаче ссылок на сайт онлайн-казино. До конца прошлой недели Google должна была предоставить в ФАС документы, объясняющие, на каком основании поисковик распространяет в сети контекстную рекламу. Поводом для запроса антимонопольной службы стало обращение неназванного гражданина. В заявлении он указал, что при попытке «гуглить» слово «Вулкан», интернет-поисковик в том числе выдавал ему сразу несколько ссылок — «зеркал» на сайт онлайн-казино. Однако распространение рекламы азартных игр недопустимо — указала ФАС.
У российских властей и раньше были претензии к Google. В 2015 году интернет-гиганта признали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Речь шла о том, что компания навязывала свои приложения производителям мобильных устройств, которые хотели использовать магазин Google Play. Тогда штраф составил более 400 миллионов рублей. Игорная деятельность в России была запрещена в 2006 году, спустя восемь лет под запретом оказались и онлайн-казино.
Комментарии1
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moncegorskyi 10 апреля 2018 | 06:47
Что-то много претензий появилось у нового "онищенко" к Мессанджеру, Гуглу. Неужель обгоним Сев. Корею скоро. Раньше бацька был нерукопожатным в мире, затем уступил месту Ыну. А теперь Ын буюудто уже выходит из этого неудобного положение и эстафетную палочку передают Вове. Значит скоро интернет будет только внутренний под присмотром лубянских как в "контакте", где каждый чих любого пользователя как на ладони у этих "новичков" из Лубянка 2.