В Москве начнется рассмотрение дела о нарушении компанией Google рекламного законодательства

Федеральная антимонопольная служба подозревает интернет-гиганта в выдаче ссылок на сайт онлайн-казино. До конца прошлой недели Google должна была предоставить в ФАС документы, объясняющие, на каком основании поисковик распространяет в сети контекстную рекламу. Поводом для запроса антимонопольной службы стало обращение неназванного гражданина. В заявлении он указал, что при попытке «гуглить» слово «Вулкан», интернет-поисковик в том числе выдавал ему сразу несколько ссылок — «зеркал» на сайт онлайн-казино. Однако распространение рекламы азартных игр недопустимо — указала ФАС.

У российских властей и раньше были претензии к Google. В 2015 году интернет-гиганта признали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Речь шла о том, что компания навязывала свои приложения производителям мобильных устройств, которые хотели использовать магазин Google Play. Тогда штраф составил более 400 миллионов рублей. Игорная деятельность в России была запрещена в 2006 году, спустя восемь лет под запретом оказались и онлайн-казино.