Таксисты в нескольких российских городах сегодня решили бойкотировакть «Яндекс.Такси», Gett и Uber

Поводом для акции стал рост комиссии, которую взимают с водителей за пользование сервисами, рассказал «Эху Москвы» председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. Сообщения об акции протеста появились на форумах и в социальных сетях. Таксисты собираются присоединиться к акции, в том числе, в Москве, Рязани и Сочи.