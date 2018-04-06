В суде состоялись предварительные слушания по делу о нападении на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

48-летнего Бориса Грица обвиняют в покушении на убийство. Его защита намерена добиваться решения о принудительном лечении, рассказал радиостанции «Эхо Москвы» адвокат обвиняемого Игорь Зубер. Как ожидается, 18 апреля суд начнёт рассматривать дело по существу.