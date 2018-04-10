Парламент Кузбасса рассмотрит возможность назначения Амана Тулеева на пост председателя совета народных депутатов
Действующий спикер регионального парламента Алексей Синицын накануне подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Он сказал, что сделал этого для того, чтобы коллеги смогли рассмотреть кандидатуру Тулеева. Его назначение, по словам Синицына, было бы «справедливым и корректным».
Ранее Аман Тулеев, объявляя о своей отставке с поста губернатора, говорил, что не имеет морального права продолжать руководить регионом после пожар в торговом центре «Зимняя вишня» и массовой гибели людей. Ровно через два дня после своей отставки Тулеев стал членом совета народных депутатов Кемеровской области.
Комментарии3
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ansh 10 апреля 2018 | 06:19
Страна рабов. Что рассматривать - человек болен, стар, ходить не может, даже стоял перед вождём, держась за МЧСника.... Страна-безнадёга...
krek63 10 апреля 2018 | 06:24
Позор депутатам заксорбания Кузбасса. Но ничего имена героев будут известны
golfinder 10 апреля 2018 | 06:31
73 года пахану, передвигается на инвалидном кресле. Ну бл.дь разве это не крестный отец. Один в один.
Ну хотьбы одна падала добровольно ушла в отставку. Что он так цепляется старый перд.н, уже надо к встрече с Богом готовиться он все о кармане думает.