Парламент Кузбасса рассмотрит возможность назначения Амана Тулеева на пост председателя совета народных депутатов

Действующий спикер регионального парламента Алексей Синицын накануне подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Он сказал, что сделал этого для того, чтобы коллеги смогли рассмотреть кандидатуру Тулеева. Его назначение, по словам Синицына, было бы «справедливым и корректным».

Ранее Аман Тулеев, объявляя о своей отставке с поста губернатора, говорил, что не имеет морального права продолжать руководить регионом после пожар в торговом центре «Зимняя вишня» и массовой гибели людей. Ровно через два дня после своей отставки Тулеев стал членом совета народных депутатов Кемеровской области.