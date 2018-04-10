Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве. Ранее из сообщения пресс-службы Белого дома стало известно, что президент США Дональд Трамп провёл вторые за сутки переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, чтобы скоординировать действия двух стран.

Несколько часов назад состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое химической атаке. Постпред США при организации Никки Хейли заявила, что Вашингтон в любом случае даст ответ на произошедшее в Думе, даже если этого не сделает Совет Безопасности ООН. Хейли также обвинила Москву в пособничестве сирийским властям, она добавила — «российский режим, чьи руки также покрыты кровью сирийских детей, нельзя застыдить фотографиями его жертв».

Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя в своём выступлении призвал не называть правительство России «режимом». Он также настаивал, что факт применения химического оружия в Сирии не подтверждён.

В свою очередь постпред Великобритании при ООН Карен Пирс сказала, что Россия пытается увести дискуссию в нужную для себя сторону.

Голосования по какому-либо документу не было. Участникам заседания предложили продолжить обсуждение вопроса в рамках неформальных консультаций.