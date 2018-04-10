Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве. Ранее из сообщения пресс-службы Белого дома стало известно, что президент США Дональд Трамп провёл вторые за сутки переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, чтобы скоординировать действия двух стран.
Несколько часов назад состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое химической атаке. Постпред США при организации Никки Хейли заявила, что Вашингтон в любом случае даст ответ на произошедшее в Думе, даже если этого не сделает Совет Безопасности ООН. Хейли также обвинила Москву в пособничестве сирийским властям, она добавила — «российский режим, чьи руки также покрыты кровью сирийских детей, нельзя застыдить фотографиями его жертв».
Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя в своём выступлении призвал не называть правительство России «режимом». Он также настаивал, что факт применения химического оружия в Сирии не подтверждён.
В свою очередь постпред Великобритании при ООН Карен Пирс сказала, что Россия пытается увести дискуссию в нужную для себя сторону.
Голосования по какому-либо документу не было. Участникам заседания предложили продолжить обсуждение вопроса в рамках неформальных консультаций.
Комментарии8
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aroswen 10 апреля 2018 | 06:12
"Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя в своём выступлении призвал не называть правительство России «режимом». Он также настаивал, что факт применения химического оружия в Сирии не подтверждён."
из какой пивнушки-мусорки вытащили этого небензина? ))
ur_sus 10 апреля 2018 | 06:16
//Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя в своём выступлении призвал не называть правительство России «режимом».//
В тему:
– Рабинович, это правда, что вас вчера побили на вокзале?
– Меня?! На вокзале?! Какой там вокзал – полустанок!
rktq 10 апреля 2018 | 06:22
ur_sus: Старащали уже как то пиндосы авианосцы по тихому океану гоняли... По носу от Кима получили..
Ой, наверное, мы начнем переговоры..
ansh 10 апреля 2018 | 06:14
Путин, может хватить быковать? Песня мясника Асада, по видимому, спета. Зачем ты подписываешься за слабого Асада? Он кто россиянам - кум, сват, брат, сосед...? Займись своей страной - он в жопе. Нет.... не сможет...
needroid 10 апреля 2018 | 06:18
Белобрысый петух хочет драться )))
mordechai_blinchikov 10 апреля 2018 | 06:22
В воздухе пахнет концом
И термоядерной комой Земли.
Дай Луг увести свои корабли
От мира с терновым венцом. ..
rktq 10 апреля 2018 | 06:34
Усилилась риторика ("режим" и пр..) Быть значит встрече Путина и Трампа...
Козыри для переговоров готовит..
" Я Трамп I, как победитель с Путиным встречаюсь"
ostanovka 10 апреля 2018 | 06:56
Вчера мировые биржи обвалились акции рашистских промышленных компаний, сосредоточившись на одном друге Путина.
На чем сосредоточатся сегодня?
Факт в другом: при любом дальнейшем раскладе, не видать рашкам ни ранее вывезенных на проклятый запад бабосов, ни газовой монополии Газпрома в Европе. Будут водить русского таракана за усы разнообразных потоков, пока он не кирдыкнется, но сам.
Война в Сирии ведётся русскими исключительно из желания не допустить строительства трубопроводов через нынешнюю сирийскую территорию, отсюда готовность каждого русского умереть за друга Асада. Русские умрут, трубопроводы построят, Газпром исчезнет вместе с роснефтью. Северо-восток Евразии будет огромной дикой и пустынной территорией - именно там реализуется план ""Руина".
И мурал на крымской хрущебе, где Путин идёт прочь от кремля по полю, начинающемуся сразу у кремлевской стены, станет провидческим шедевром.