Москва настаивает, что факт применения химического оружия в Сирии не подтверждён
Российские специалисты не обнаружили следов такой атаки в городе Дума. Об этом несколько часов на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя. В свою очередь, постпред Соединённых штатов Никки Хейли обвинила Москву в пособничестве сирийским властям, она сказала – цитата — «российский режим, чьи руки в крови сирийских детей, не способен испытывать чувства стыда при виде изображений своих жертв».
Комментарии1
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ha12raz 10 апреля 2018 | 05:10
Хорошо подчистили ?